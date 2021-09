Forfærdelig fiasko

Nul point og en målscore på 0-6 efter to kampe.

Det er nye tider for FC Barcelona, der onsdag igen tabte i Champions League, da Benfica på hjemmebane sejrede med 3-0.

Benfica har nu fire point i gruppen på andenpladsen, mens Barcelona ligger sidst.

Barcelona fik en forfærdelig start på kampen, da storklubben kom bagud efter blot tre minutter.

En lang stikning endte i venstre side hos kantspiller Darwin Núñez, der trak ind i feltet. To finter, et træk til højre og et fladt skud til nærmeste stolpe senere lå bolden i nettet til 1-0.

Med godt 20 minutter igen blev det også 2-0 til Benfica. Målmand Marc-Ándre ter Stegen fik ellers reddet en Benfica-afslutning efter fremragende opspil, men returen røg ud til Rafa Silva, der sikkert omsatte til mål.

Barcelona så flere gange ud til at famle i blinde, når holdet havde bolden. Derfor blev det i stedet Benfica, som kunne fuldføre ydmygelsen med en 3-0-scoring.

Darwin Núñez blev dobbelt målscorer efter et straffespark.

Som om resultatet ikke var nok at bære for Barcelona-spillerne, så skulle holdets forsvarsspiller Eric García også blive præsenteret for sit andet gule kort tre minutter før tid.

I gruppens anden kamp tog Bayern München hjemme imod Dynamo Kiev. Det tyske hold endte med at køre gæsterne over med cifrene 5-0.

Sejren og de tre point kom blandt andet i hus på to mål af Robert Lewandowski. Sejren betyder, at Bayern lægger sig op på førstepladsen i gruppen med maksimum point efter to kampe. Dynamo har et point efter to kampe.

Red Bull Salzburg med danske Rasmus Kristensen i startopstillingen vandt hjemme 2-1 over franske Lille. Sejren kom i hus efter to straffespark.

I samme gruppe spillede Wolfsburg og Sevilla 1-1. Den spanske klub, der havde Thomas Delaney på bænken, fik akkurat stjålet et point med en scoring fire minutter før tid.

Salzburg fører gruppen med fire point, mens Sevilla og Wolfsburg er på to point. Lille har et enkelt point efter de to første kampe.