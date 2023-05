Forskellen er enorm: Vild Kjær-statistik

Hvis Milan-træner Stefano Pioli gør sig forhåbninger om et godt udgangspunkt i onsdagens Champions League-semifinale mod lokalrivalerne fra Inter, vil det være meget klogt at spille med Simon Kjær fra start.

Selvfølgelig spiller Simon Kjær fra start onsdag aften. For Milan spiller for at vinde.

Milan er to vidt forskellige hold. Med Simon Kjær på banen taber de sjældent. Uden ham sejler defensiven. Foto: Alberto Pizzoli/Ritzau Scanpix.

De tørre tal viser nemlig historien om, at Milan faktisk er to vidt forskellige hold, når Simon Kjær er på banen eller bænken.

Det er faktisk en vild statistik, Simon Kjær kan fremvise fra de seneste måneder.

Simon Kjærs enorme erfaring er afgørende, ligesom hans betydning som forsvarets leder smitter direkte af på resultaterne på banen.

For med Simon Kjær på banen er Milan et vinderhold, der sjældent lukker mål ind. Uden Simon Kjær er Milan - groft sagt - et taberhold uden defensiv styring og kontrol.

Og det er ikke noget, der er grebet ud af den blå luft. De tørre tal viser en klar tendens.

Victor Osimhen fra Napoli er den eneste, der har scoret mod Milan de seneste otte kampe, når Simon Kjær har været på banen. Foto: Andreas Solaro/Ritzau Scanpix

I de seneste otte kampe, hvor Simon Kjær har været på banen for Milan, har det resulteret i seks sejre og to uafgjorte kampe. Samtidig er der blot scoret ét mål imod Milan, når Kjær har været på banen.

Det var Victor Osimhen, der scorede for Napoli i Champions League-opgøret, hvor Milan sammenlagt trak det længste strå.

Værd at hæfte sig ved er, at Milan i den periode udover at møde mestrene fra Napoli tre gange, har mødt andre tophold som Lazio og Roma.

Når Stefano Pioli har valgt at spille uden den danske landsholdskaptajn, er det oftest gået galt i den senere tid.

De seneste syv Milan-kampe, hvor Simon Kjær ikke har været på banen, har betydet dårlige resultater mod langt svagere modstandere.

Faktisk har Milan slet ikke vundet i de syv kampe, hvor modstanderne har været Cremonese, Bologna, Empoli, Udinese, Salernitana, Fiorentina samt Tottenham i Champions League.

Simon Kjær har leveret et stærkt forår, når han får lov at spille. Stefano Pioli har dog en tendens til at rotere meget, og det betyder, at Kjær må sidde på bænken. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Faktisk har den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport direkte opfordret cheftræner Stefano Pioli til at stoppe den rotation, som han har praktiseret gennem længere tid, og spille med de bedste spillere også mod de svagere modstandere i Serie A.

Og de svage resultater uden danskeren på banen kan faktisk ende med at koste Milan Champions League-pladsen i den kommende sæson. Alternativet kan blive, at de er tvunget til at vinde Champions League-titlen for at spille med i den fornemste turnering i næste sæson.

Onsdag mødes Milan og Inter i den første Champions League-semifinale. Næste tirsdag er der returkamp på samme bane, hvor Inter er hjemmehold.

Det bliver første gang nogensinde, at Simon Kjær står i en europæisk semifinale i Champions League, og det glæder han sig til.

Milan har ikke været i Champions League-finalen siden 2007, hvor de ved den lejlighed besejrede Liverpool med 2-1.

Inter var senest i finalen i 2010, hvor de lidt overraskende vandt 2-0 over Bayern München.