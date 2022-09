Forsvarer 'pivringe' FCK-stjerne

Ekstra Bladet giver altid karakterer, når der spilles Superliga, landskampe eller Europa Cup-kampe med dansk deltagelse.

Skalaen går fra 0 til 6. 0 hedder også 'Skift sport', mens et sekstal kaldes 'Genialt.

Efter tirsdagens Champions League-kamp på Signal Iduna Park, hvor Borussia Dortmund skilte FC København ad, lå karaktererne på mellem 1 og 3.

Med undtagelse af Mohamed Daramy. Han fik 0.

- Han traf den ene dårlige beslutning efter den anden. Det var chokerende at se, hvor tung og uoplagt han var. Pivringe, skrev Ekstra Bladets udsendte.

Da der var gået en time af opgøret, havde cheftræner i FC København, Jess Thorup, set nok. Han erstattede Daramy med Hákon Arnar Haraldsson.

'Han rammer det ikke i dag'

Efterfølgende gjorde Thorup dog det, enhver cheftræner bør gøre, når tingene ikke fungerer for en ung spiller. Han forsvarede ham:

- Jeg synes faktisk, at han i den sidste kamp, han spiller (mod Silkeborg fredag, red.) er noget af det bedste, som jeg har set venstresiden præstere. Ham og VK (Viktor Kristiansen, red.) gjorde virkelig en forskel der, så jeg havde faktisk håbet og troet på, at han kunne tage et yderligere skridt der - også internationalt - for han har jo noget af den erfaring fra sin tid i Ajax, som er nogen, vi gerne vil måle os med, sagde Thorup.

- Men det rammer han ikke i dag.

- Jeg synes ikke rigtigt, at 'Mo' fik sat tingene sammen offensivt, som vi havde håbet på i forhold til blandt andet at komme bagom dem og få slået indlæg. Så synes jeg også, vi på det tidspunkt (hvor han bliver skiftet ud) havde lidt problemer i forhold til, at der blev spillet rundt om os. Derfor ændrede vi i tingene. Det var både lidt taktisk, og så også fordi han ikke rammer dagen i dag, kom det.

Daramy forlod FC København til fordel Ajax i Amsterdam i august 2021 efter et par eminente sæsoner i dansk fodbold. Efter en enkelt sæson, hvor han ikke formåede at slå igennem på det hollandske storhold, vendte han i begyndelsen af august hjem til Danmark på en lejeaftale.

- Vi skal have ham i form

Siden er det blevet til seks kampe i den hvide trøje.

Comebacket, da Brøndby blev besejret 4-1 i Parken, var højdepunktet. Her fik han 4 i karakter. Det var også helt ok mod Silkeborg samme sted i fredags, da FCK vandt 1-0. Her fik Daramy 3 i karakter.

Men ellers har det været svagt, og han har slet ikke vist de kvaliteter, størstedelen af danske fodboldfans kender ham for. Tillige har Jess Thorup måttet pille ham ud i samtlige kampe, fordi formen ikke synes at være, som den skal være.

- Jeg er jo enig med dig i, at da vi sendte ham afsted, var han den klart bedste i Superligaen. Det er han jo ikke lige nu, men vi skal også erkende, at 'Mo' ikke har spillet kontinuerligt over en lang periode.

- Vi skal have ham i form, og vi skal give ham noget tryghed og noget tro, og så er jeg slet ikke i tvivl om, at når han har fået det i løbet af kort tid, så kommer han til at præstere, som da han forlod os sidst, sagde træneren.

Næste mulighed for at forbedre sig er lørdag, når FC København møder OB i Odense. Og så er der ellers Champions League hjemme mod Sevilla allerede i næste uge.