Forsvaret efter mareridt: Ikke hans skyld

45 minutter var nok.

Så hev Thomas Tuchel sin danske forsvarsstjerne, Andreas Christensen, ud af Champions League-opgøret mod Real Madrid onsdag aften.

Gæsterne fra Spanien førte 2-0, og det havde ikke været godt, hvad danskeren og hele Chelsea-defensiven havde præsteret.

Han stod langt fra Vinicius Junior, da denne efter godt ni minutter modtog bolden på kanten af feltet, og danskeren snublede sekundet senere, da brasilianeren sparkede på overliggeren.

12 minutters tid senere kunne Christensen slet ikke følge Vinicius i venstre side, da Real-angriberen fik en dyb aflevering. Den danske markering syntes flere hektar væk, da Vinicius uforstyrret smækkede bolden ind i panden på Benzema, så franskmanden kunne heade Real foran 1-0.

Hånet på nettet

Da Benzema et par minutter senere scorede til 2-0 på et nyt fremragende hovedstød, var markeringen igen forfærdelig. Dog var det nu mest Thiago Silva, der stod fejlplaceret, mens Christensen i rummet bag Benzema dog også syntes at stå dårligt midt mellem franskmanden og Vinicius. Havde brasilianeren fået bolden, havde Christensen ikke haft en chance.

Undervejs i 1. halvleg flød de sociale medier over med kommentarer fra fans, der langede ud efter danskeren. Og selvom det trods alt ikke blev til flere spanske scoringer før pausen, blev danskeren og N'Golo Kanté taget ud i pausen.

Det hjalp.

Men cheftræner Tuchel afviste dog siden, at det var de to udskiftede profilers skyld, at det var gået galt de første 45 minutter.

- Nej, det var en taktisk beslutning. Det er aldrig en eller to spilleres skyld. Det er os alle sammen. Også min.

- Vi ændrede formation, fordi vi ville vende kampen, og jeg tror personligt, at der var tilstrækkeligt med steder, hvor vi kunne ramme dem.

'Vi har ikke ændret noget'

- Men vi var så langt fra vores vanlige niveau i alt, hvad der kan forventes. Taktisk, individuelt, form, og i vores nærkampe, som vi forsøgte i den nye formation (efter pausen, red.). Og så lukkede de kampen efter en kæmpe fejl tre minutter inde i 2. halvleg, kom det tørt fra Tuchel.

Han refererede til Edouard Mendys svage aflevering, som Benzema opfangede og scorede sit tredje mål i opgøret.

Det var anden gang på få dage, defensiven gik i stykker for Tuchel og Chelsea. Lørdag scorede Brentford fire gange.

- Vi har tydeligvis ikke set godt ud siden landskamppausen. Vi har ikke ændret noget, ikke i tilgangen, opstillingerne, systemet, så jeg tror ikke, der er en dybere årsag bag. Men det er alarmerende, fordi det er syv mål i to kampe, sagde Thomas Tuchel.