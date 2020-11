Fra PlayStation på sofaen til Champions League

Ajax Amsterdam har haft en mildest talt kaotisk optakt til tirsdagens Champions League-opgør mod FC Midtjylland i Herning.

I første omgang var 11 spillere meldt ude med positive corona-tests, og således var blot 17 spillere rejst til Danmark i første omgang.

I sidste ende endte det hollandske storhold dog alligevel med at få det stærkeste mandskab med til Herning. Deriblandt den hollandske landsholdsspiller Davy Klaassen, der dukkede op i Herning bare få timer inden kampstart.

- Det var været et sindssygt døgn. Tidligere i dag (tirsdag, red.) lå jeg hjemme på min sofa og spillede PlayStation. Så ringede min telefon, og jeg fik at vide, jeg skulle til Danmark med det samme for at spille Champions League, sagde Davy Klaassen, der landede i Karup sidst på eftermiddagen.

Davy Klaassen (6) kom på banen i banen og var med til at køre en Ajax-sejr i land mod FC Midtjylland. Foto: Claus Bonnerup

Den hollandske midtbanestjerne har på intet tidspunkt følt sig syg, og han havde svært ved at forklare, hvorfor han og en række af de øvrige Ajax-spillere ikke måtte rejse med til Danmark med resten af truppen.

- Jeg forstår det ikke. Jeg har på intet tidspunkt været syg. Men reglerne er anderledes i Danmark end Holland, og det må man respektere. Nu nåede vi frem, og vi fik sejren efter en lige kamp, så det var perfekt, selv om vi ikke spillede nogen god kamp.

Flere af Ajax-spillerne, heriblandt André Onana og Ryan Gravenberch, har tidligere haft covid-19, og det kan i visse test spores længe efter, selv om der ikke længere er smittefare.

De danske myndigheder kræver en negativ corona-test ved ankomst til Danmark, og tirsdag morgen sikrede UEFA sig, at spillerne opfyldt protokollerne for tidligere smittede. Tidligere smittede kan få ret til at spille, hvis de kan dokumentere antistoffer mod covid-19.

