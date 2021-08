Frederiksen griner: - Svært at argumentere for

- Med de budgetter, som Salzburg har, er det svært at argumentere for, at de ikke er store favoritter mod os, siger Niels Frederiksen

De høflige fraser og vendinger var parkeret hjemme i Danmark hos Niels Frederiksen, da han trådte op på den store scene forud for tirsdagens Champions League-kvalifikation.

Han gik således stærkt i rette med sin kollega fra Salzburg, Matthias Jaissle, der forsøgte at være diplomatisk, når han påstod, at østrigerne slet ikke var favoritter i de to indbyrdes opgør om en plads i Champions League.

- Jeg er glad for, han synes vi har et godt hold.

- Men med den erfaring, Salzburg har fra Champions League, og de budgetter, de arbejder med, så er det meget svært at argumentere for, at de ikke er store favoritter mod os, siger Niels Frederiksen og slog over i den humoristiske tone:

- Hvis de ikke er favoritter i de kampe mod os, så bruger de jo penge, som fanden læser biblen, smilte Brøndbytræneren.

Niels Frederiksen skal bede til de højere magter om hjælp, hvis Brøndby skal i Champions League-gruppespillet. Brøndby står overfor en meget stor udfordring tirsdag, når Red Bull Salzburg venter. Østrigerne er store favoritter til at gå videre, erkender Niels Frederiksen. Foto: Lars Poulsen.

Niels Frederiksen vil ikke bruge fraværet af de seks corona-tilfælde og sygdommen til Rezan Corlu som nogen som helst form for undskyldning

- Det er altid forstyrrende, når du må undvære spillere. Men vi stiller et stærkt hold, har studeret Salzburg og lagt en god gameplan, som vi vil følge, forklarer han.

Ambitionen for Niels Frederiksen er, at der skal være spænding om det samlede udfald til returkampen om én uge på Brøndby Stadion.

- De vil helt sikkert presse os tilbage på banen, og vi vil nok have bolden mindre end dem. Men bruger vi bolden bedre end dem, så er jeg tilfreds, pointerer han.

Andreas Maxsø: - Spillerne er klar til at give alt for at få Brøndby i Champions League. Foto: Lars Poulsen.

Perfekt med et break

Anfører Andreas Maxsø, der glippede et stort salg til russiske FK Rostov, skal nu forsøge at føre Brøndby i Champions League for første gang siden 1998.

- Det er rigtig sundt for os med et break fra Superligaen. Vi træder ind på en fed scene, skal spille under pres.

- Det her er en rigtig god mulighed for os til at få vendt tingene, siger Andreas Maxsø og slår fast:

- Det her er to store kampe for Brøndby. Det er lang tid siden vi har været så tæt på Champions League. Det bliver en fantastisk oplevelse, og vi er nu klar til at give alt, pointerer han.