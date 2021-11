Frelser United igen!

Det kan godt være, at Cristiano Ronaldo har det med at forsvinde i løbet af Manchester Uniteds opgør, men når der er brug for ham, så finder han et ekstra niveau.

Det beviste han igen tirsdag aften, da han med en 2-2-udligning i overtiden sikrede holdet et vigtigt point i kampen om at gå videre fra gruppespillet i Champions League.

Det gik ud over hjemmeholdet Atalanta, der i lange perioder af opgøret var bedst til at skabe chancer.

Ronaldo stod for Uniteds to mål, mens Duvan Zapata og Josip Iličić stod for Atalantas.

Resultatet efterlader United på førstepladsen i gruppen med syv point, mens Atalanta indtager en tredjeplads med fem point.

Selv om United lignede et hold, der havde noget at bevise, var det hjemmeholdet, som viste sig mest effektivt i begyndelsen af kampen.

Zapata fandt en helt fri Josip Iličić på kanten af feltet. Han fik med en flad afslutning passeret David De Gea, der ikke så for heldig ud i situationen. Bolden smuttede under handsken på den spanske målmand.

Efter målet havde United det fortsat vanskeligt med at få etableret noget spil højt på modstanderens banehalvdel. Derfor var det i store dele af første halvleg Atalanta, som skabte de største chancer.

Men bedst som man havde afskrevet Manchester fra en udligning i løbet af de første 45 minutter, satte Bruno Fernandes gang i et angreb, der endte for fødderne af Cristiano Ronaldo.

Portugiseren omsatte effektivt chancen til mål ganske kort før pausen.

Begyndelsen af anden halvleg mindede om starten på den første.

United kom aggressivt ud efter pausen, men hjemmeholdet viste sig atter bedst til at skabe chancer.

Det stod klart, da Zapata igen blev sendt i dybden. Denne gang tog han sagen i egen hånd, da han køligt loppede bolden ind over en chanceløs De Gea i målet.

De engelske gæster kravlede længere frem på banen i den sidste del af kampen.

Og igen var Ronaldo på pletten. Ud af det blå fik han muligheden for at helflugte bolden i mål. Og det gjorde han med succes.

I gruppens anden kamp tog Villarreal hjemme imod Young Boys. Det opgør vandt det spanske hold 2-0, hvilket sender det op på en andenplads med syv point. Young Boys har tre point.

