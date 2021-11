Fremhæver Braithwaites brandkamp

Ny træner, ny begyndelse. Det er håbet for FC Barcelona lige nu.

Men det er måske slet ikke så dumt at prøve noget nyt, pointerer den Barcelona-baserede avis Sport og fremhæver en kamp for et år siden, hvor Martin Braithwaite sørgede for flere mål.

Daværende træner Ronald Koeman var presset efter et grimt nederlag mod Atletico Madrid i ligaen, og kampprogrammet var brutalt, så han tog en frisk beslutning og sendte 'børnene' i Champions League-kamp - sammen med Braithwaite - selvom gruppesejren langtfra var hjemme.

Den endte 4-0 til det spanske hold.

24. november hakkede Braithwaite to ind i udekampen mod Kiev. Foto: Valentyn Ogirenko/Ritzau Scanpix

Koeman startede 'eksperimentet' med at lade Lionel Messi og Frenkie de Jong blive hjemme og restituere. Og Dembélé, Griezmann og Jordi Alba startede på bænken i igloen i Kiev, hvor temperaturen lå omkring fryspunktet.

Den hidtil usete startopstilling talte den relativt ukendte Óscar Mingueza, som siden har fået langt mere at se til.

Spillere som Trincao, Lenglet, Braithwaite, Aleñá og Pjanic fik værterne på glatis, og 'Koemans børne-forestilling viser vejen', mener avisen.

Den alternative startopstilling leverede. Foto: Valentyn Ogirenko/Ritzau Scanpix

Den nye midlertidige træner Sergi Barjuán kan lade sig inspirere af modet ved at bringe de unge kræfter i spil, når Barcelona igen står over for Dynamo Kiev tirsdag aften, mener det spanske medie.

Denne gang er Barcelona dog i endnu større problemer i Champions League-gruppen, hvor de står med en sejr og to nederlag efter tre kampe.

Og de har ikke engang Braithwaite som joker, da han er langtidsskadet.