Frikendt efter skandaløse scener

Det vakte stor opstandelse, da Paris Saint-Germain-toppen gik bersærk efter det samlede Champions League-nederlag til Real Madrid 9. marts på Santiago Bernabeu.

Franskmændenes sportsdirektør, Leonardo, og ejer Nasser Al-Khelaifi var rasende og forsøgte at tvinge sig adgang til dommer Danny Makkelies omklædningsrum, fordi de følte sig bortdømt ved en af Karim Benzemas scoringer.

Ifølge The Athletic har UEFA's disciplinærkomité efter lang tids overvejelse dog valgt at frikende ejer Nasser Al-Khelaifi, der pudsigt nok er medlem af forbundets magtfulde eksekutivkomite. Til gengæld er Leonardo straffet med én spilledags karantæne.

Hans dage i Paris er dog talte, hvorfor det er uvist, hvor han kommer til at afsone straffen.

Nasser Al-Khelaifi i selskab med netop Leonardo og Mauricio Pochettino. Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

Gik amok efter Benzema-show

Der var ellers forlydener om, at især Nasser Al-Khelaifi skulle have ageret aldeles aggressivt mod slutningen af kampen, som Ekstra Bladet tidligere har omtalt i følgende detaljer.

Paris Saint-Germain førte samlet 2-0 med en halv time tilbage af returkampen, hvor Karim Benzema med et hattrick på 17 minutter vendte det hele på hovedet. I forbindelse med den ene scoring mente Paris-lejren, at der blev begået frispark på målmand Gianluigi Donnarumma.

Ifølge Movistars udsendte journalist Mónica Marchante var den allerede gal i de døende minutter af kampen, hvor PSG-ejeren bandede og svovlede i VIP-loungen, så end ikke Real-direktør og legende Emilio Butragueño kunne berolige ham.

Han forlod godt sur i skralden sin plads, da kampen var slut, med fast kurs mod omklædningsrummene. Angiveligt for at finde dommer Danny Makkelies. Men et eller andet sted på vejen tog Al-Khelaifi fejl, blev forvirret og endte hos den tidligere topdommer Carlos Megía Dávila, der nu er ansat i Real Madrid for at hjælpe dommerne før, under og efter kampe.

Blokerede dommerens dør

Flere ansatte måtte bede Al-Khelaifi forlade lokalet, hvilket angiveligt var sværere end som så og ifølge unavngivne øjenvidner var pinligt at overvære. PSG-ejerens dårlige humør blev ikke bedre af, at en ansat filmede optrinnet, hvilket fik Al-Khelaifi til at brøle 'Jeg slår dig ihjel!'. Her var det, at hans bodyguards trådte i karakter og fik halet ham ud af lokalet.

Det lykkedes efterfølgende at finde vej til Makkelis omklædningsrum, men her blev han afvist i døren. Det var nok meget godt.

- Præsidenten og den tekniske direktør fra PSG udviste aggressiv opførsel og forsøgte at komme ind i dommernes omklædningsrum. Da dommeren bad dem gå, blokerede de døren, og præsidenten fik fat i en af linjedommernes flag, som han ødelagde, fortæller velinformerede Mónica Marchante ifølge både Marca og AS.

Ud over karantænen til Leonardo har den franske storklub også fået en beskeden bøde, fordi tilskuere blokerede trappesatser på stadion under kampen.