Frygtede muldvarp

Normalt offentliggøres holdopstillingerne til store fodboldkamp cirka en time før kampstart.

Og når der er tale om en Champions League-finale, den største europæiske klubkamp på kalenderåret, må det formodes, at ingen af holdene er interesserede i, at startopstillingen kommer ud før tid. Det kan måske give en taktisk fordel til modstanderne.

Det var imidlertid tilfældet før Champions League-finalen mellem Liverpool og Real Madrid.

På Real Madrids officielle Twitter-profil kunne man nemlig allerede se de udvalgte 11 mand for Los Blancos hele to og en halv time før kampstart.

Real Madrid valgte selv at poste startopstillingen så lang tid før finalen på grund af frygten for, at en muldvarp i omklædningsrummet ville lække informationen. Det skriver The Mirror.

Manager Carlo Ancelotti mistænkte altså, at opstillingen ville slippe ud på anden vis og valgte derfor at tage sagen i egen hånd og komme en eventuel muldvarp i forkøbet.

