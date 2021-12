Går all-in i sidste runde

Alle paneldeltagere satser stort, men særligt et bet skiller sig ud i dagens - og denne udgaves sidste - '1000 på spil'

Med kryds-glade Kris Stadsgaard et godt stykke i front og kun aftenens kampe tilbage i denne omgang af '1000 på spil', er Maya Westander og Benjamin Leander nødt til at satse stort.

Benjamin er selv af den overbevisning, han med en storsejr til Vitesse mod NS Mura og et odds på 7,5 har strakt sig langt, men kun indtil han hører, at Maya Westander har valgt at kaste sig ud i programmets første spilkombination af hele fire kampe.

Hvilke kampe - og til hvor stort et samlet odds - kan du sammen med de andre spil høre i videoen øverst.

Har du problemer med spilafhængighed, kan du få hjælp af spillemyndigheden her.

