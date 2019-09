Går amok i raseri-anfald: Sparker sin egen træner

Gonzalo Higuain kogte over, da Juventus trænede forud for Champions League-kampen mod Atlético Madrid

De fleste, der har spillet fodbold, kender følelsen af at have været i midten lidt for lang tid i en omgang smørklat med holdkammeraterne.

Det er dog heldigvis de færreste, der reagerer på samme måde, som Juventus' argentinske angriber Gonzalo Higuain gjorde under holdets træning inden Champions League-kampen mod Atlético Madrid.

Efter at have jagtet bolden et stykke tid taber Higuain fuldstændig kasketten, og i et anfald af hysterisk raseri sparker han først til en af trænerne i Juventus' stab, inden han lader sin vrede gå ud over en bande rundt om træningsbanen.

En storgrinende Leonardo Bonucci forsøger at tæmme Higuain, mens Juan Cuadrado ser noget mere bekymret ud over argentinerens opførsel.

Efterfølgende indleder Higuain en heftig diskussion med holdkammeraterne - stadig uden at have undskyldt eller udvist nogen form for anger over for den træner, der fik en tur med angriberens knopper.

Træneren lader dog umiddelbart til at tage situationen med et smil, som det fremgår af tv-klippet.

Episoden fik ikke konsekvenser for Gonzalo Higuain, der startede på banen for Juventus og lagde op til Juan Cuadrados mål til 1-0. Juventus kom også på 2-0, inden Atlético Madrid kom tilbage og fik 2-2 hjemme på Wanda Metropolitano.

Du kan se hele episoden fra Juventus' træning i tv-klippet øverst i artiklen.

Gonzalo Higuains humør var noget bedre under kampen mod Atlético Madrid inden under træningen dagen i forvejen. Foto: JAVIER SORIANO/Ritzau Scanpix

