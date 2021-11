Gave til Jon Dahl: Chelsea ramt af skadeshelvede

Chelsea må undvære flere store profiler forud for aftenens Champions League kamp mod Malmö FF

Thomas Tuchel må endnu engang ryste posen, når Chelsea i aften møder Jon Dahl Thomassons Malmö FF i fjerde runde af Champions League-gruppespillet.

Chelsea mangler flere prominente navne som Romelu Lukaku, Timo Werner, Mason Mount og Mateo Kovacic.

Det bliver derfor med stor sandsynlighed Kai Havertz, der skal agere spidsangriber for 'The Blues' ligesom han senest gjorde i weekendens 3-0 sejr over Newcastle.

Det skriver The Athletic.

Midtbane-motoren N'Golo Kante er ligeledes blevet i London for at pleje den muskelskade, der har drillet ham den seneste måned.

Artiklen fortsætter under billedet..

Kai Havertz, der normalt spiller på kanten for Chelsea, har ageret frontmand for Chelsea i deres seneste tre kampe. Foto: Ritzau Scanpix

Kun én 'AC'

Det er ikke kun Chelsea, der er blevet ramt af skader forud for aftenens kamp. Malmö FF må undvære deres danske anfører, Anders 'AC', Christiansen, der sidder ude med en muskelskade.

Andreas 'AC' Christensen er dog med i Chelseas trup, og det forventes, at den danske landsholdsstopper starter inde for Chelsea.

Malmö FF har dog meddelt på sin hjemmeside, at deres dynamiske midtbane-anker Oscar Lewicki er tilbage fra skade og er blevet klar til at medvirke i aftenens kamp.

Der er kampstart klokken 18:45 på Eleda Stadion, hvor Malmö skal på jagt efter klubbens første point i dette års Champions League.

Du kan følge alle tirsdagens Champions League kampe live hos Ekstra Bladet.