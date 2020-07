Gigant-brag i fare

I England er det for nylig blevet et krav, at folk, der rejser til landet fra Spanien, skal i karantæne i 14 dage.

Og med mindre end de to uger til det store Champions League-brag mellem Real Madrid og Manchester City, som efter planen skal afvikles i Manchester 7. august, er der opstået meget tvivl om, hvorvidt kampen skal spilles eller ej.

Det skriver flere spanske og engelske medier, herunder AS og Mirror.

I England er kravet indført, efter en ny corona-bølge har ramt Spanien med over 900 nye smittetilfælde både torsdag og fredag.

Og da de nyeslåede spanske mestre endnu ikke har forladt landet, kan de altså ikke nå at opfylde kravet om karantæne i tide.

Der spekuleres i, at Real Madrid får en særlig tilladelse til at deltage i opgøret alligevel, selvom det naturligvis vil møde stor modstand i frygt for smittespredning.

Et alternativ er, at kampen må spilles på neutral grund i Portugal, ligesom resten af turneringen vil blive det fra kvartfinalerne og frem.

Real Madrid-talismanen Sergio Ramos har karantæne i returopgøret mod Manchester City efter en tackling til rødt på Gabriel Jesus. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

Engelsk favoritværdighed

Med Manchester City's 1-2-sejr i Madrid har Zinedine Zidane's tropper deres sag for i den anden ottendedelsfinale.

De skal som minimum score to gange uden at lade City lave for mange mål.

Og mål, det har Real ikke haft alt for let ved at score siden corona-pausen.

For selvom det til sidst blev til spansk guld, har sejrene været marginale og har gerne været sat i banken takket været kaptajn Sergio Ramos, som sidder ude af returopgøret med karantæne.

Omvendt har Manchester City vist storform, for ved hele seks lejligheder har de vundet med tre eller flere mål i de 11 kampe, de har spillet siden genstarten. Blandt andet 4-0 mod suveræne Liverpool.

Derfor må City trods Reals historik i Champions League regnes for favoritter til videre færd i turneringen, om det så bliver i Manchester, Madrid, Portugal eller et helt fjerde sted, de skal spille.

