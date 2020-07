Gigant-brag ramt af coronavirus

Det store Champions League-opgør mellem Real Madrid og Manchester City får længere og længere udsigter på grund af den nye bølge af coronavirus i Spanien.

Nu er Reals angriber Mariano Diaz ramt med sygdommen efter nogle dages fri oven på La Liga-triumfen, beretter spanske Marca, ligesom Real Madrid selv skriver det på deres hjemmeside.

- Efter vi udførte Covid-19 testene i går, erfarer vi, at vores Mariano er testet positiv. Hans helbred er godt, og han overholder kravene om hjemme-isolering, skriver klubben.

Det bliver til gengæld svært for Real Madrid at overholde retningslinjerne i England.

For nylig blev det vedtaget i landet, at indrejsende fra Spanien skal i 14 dages karantæne ved ankomst til landet, hvorfor de spanske mestre i forvejen ville få svært ved at nå det med 10 dage til den planlagte kampstart.

Der spekuleres i stedet i, hvorvidt klubben får særlig tilladelse til at gennemføre opgøret alligevel.

Det kan du læse mere om her: Se også: Gigant-brag i fare

Artiklen fortsætter under billedet...

Mariano spiller ikke meget for Real Madrid, men i foråret er det blevet til fem indhop fra bænken. Foto: Vincent West/Ritzau Scanpix

Mariano har angiveligt ikke været i kontakt med resten af truppen i dag, lyder det, men i stedet opholdt sig i sit hjem.

Han er den eneste meldt smittede med virussen indtil videre.

Resten af truppen bliver til gengæld holdt i deres hjem, hvor de bliver testet for smitte.

Mariano er et produkt af Real Madrids ungdomshold og har pånær en succesfuld sæson i franske Lyon spillet hele klubben i den spanske hovedstadsklub.

Se også: Nægter at spille Champions League

Superligaen Indefra: Gyser kostede guldfest