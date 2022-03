Gigant nedsables efter fadæse: - Fjolser!

Det lykkedes ikke storklubben Juventus at overvinde Villarreal på eget græs, og det giver hård medfart i de italienske medier torsdag morgen

De negative ord står i kø.

Sådan er det, når man spiller for Juventus og ikke formår at avancere til kvartfinalen i Champions League.

I stedet blev det til et pinligt exit med et 0-3-nederlag til spanske Villarreal onsdag aften, og det huer ikke de store italienske medier, der kalder præstationen for pinlig og katastrofal.

For tredje sæson i træk takker Torino-klubben af, før det for alvor bliver sjovt blandt de sidste otte hold. Selvforståelsen har fået et hak i tuden.

- Juventus, I er nogle fjolser, lyder overskriften eksempelvis i La Gazzetta dello Sport. En avis, der udgives fra Milano, men som er landsdækkende.

Samme medie har da også understreget den holdning med karakterer, der ikke just er i den høje ende af skalaen.

Tuttosport betegner det hele som et 'kollaps', mens Tuttomercatoweb maler 'katastrofe' stort op.

Det første opgør i det spanske endte 1-1, og derfor var slaget helt åbent, da holdene mødtes på Allianz Stadium. Et fint udgangspunkt for begge mandskaber. Også for Juventus, der gik ind til returkampen som favoritter.

Det levede de også op til i første halvleg, hvor italienernes nye angriber Dusan Vlahovic særligt bød sig til, men i anden halvleg kollapsede de fælt og indkasserede tre scoringer på et lille kvarter.

Men Juventus-træner Massimiliano Allegri ville ikke gøre noget anderledes, hvis han fik chancen.

- Jeg ville spille på samme måde, for spillerne gjorde det godt i 65 minutter. Villarreal satte alle sine spillere i forsvaret på et tidspunkt, og kun et uheld kunne bryde dødvandet, lød det fra ham efter slutfløjt.

- Vi må acceptere dette nederlag. Det var grimt, men jeg kan ikke klage over drengene, for de spillede godt, tilføjede Allegri.

Resultatet skal naturligvis også tilskrives Villarreal, som var kyniske og spillede frigjort. Dog kom to målene fra ellevemeterpletten, men de scoringer tæller også.

Juventus indtager i skrivende stund fjerdepladsen i Serie A og gik ind til Champions League-kampen med tre sejre på stribe.

Villarreal ligger nummer syv i La Liga.