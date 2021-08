Giganter brager sammen i Champions League

Der kommer med garanti til at være smæk for skillingerne i denne sæsons Champions League.

For lodtrækningen i Istanbul torsdag aften magede sig således, at flere af de allerstørste kommer til at krydse klinger.

Eksempelvis i Gruppe A, hvor nyrige klubber med pengestærke ejere har samlet sig.

Her finder vi Manchester City, Paris Saint-Germain og RB Leipzig med danske Yussuf Poulsen. Tre klubber, der alle har økonomien i orden og op til denne sæson da også har oprustet.

Mest opsigtsvækkende naturligvis PSG, der på fire frie transfers har hentet Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma og Georginio Wijnaldum, mens de har betalt kassen for Achraf Haikimi i Inter.

Dermed står franskmændene godt rustet inden slaget i den vanskelige pulje - og de kan altid hente trøst i, at Lionel Messi har scoret flest mål i Champions League mod netop Manchester City - seks i seks kampe - der med stor sandsynlighed bliver den hårdeste modstander.

Tager med de danske briller på, er der flere andre interessante grupper.

Eksempelvis Gruppe B, hvor Simon Kjær og Milan er kommet i en veritabel dynamit-pulje med Atlético Madrid, Liverpool og Porto. Og Martin Braithwaite og Barcelona får også nok at se til i Gruppe E med Bayern München, Benfica og Dynamo Kiev.

Helt så meget dynamit er der ikke over gruppen med Sevilla, hvor Thomas Delaney netop er skiftet til. Med sine nye holdkammerater skal han møde de franske mestre fra Lille samt Wolfsburg og Brøndbys banemænd fra RB Salzburg.

For den danske EM-åbenbaring Joakim Mæhle kommer debuten i verdens største klubturnering mod Villarreal, Manchester United og schweiziske Young Boys, som han sammen med italienske Atalanta skal forsøge at spille sig videre mod.

Og vi får da også en slags dansker-brag i Gruppe H, hvor de forsvarende CL-vindere, Chelsea med Andreas Christensen på holdet, skal møde Jon Dahl Tomassons Malmö FF. Desuden får de to klubber også æren af mægtige Juventus og russiske Zenit.

Til sidst er der Christian Eriksen, der fortsat er et stort spørgsmålstegn i forhold til at spille videre i Inter. Den danske kreatør kan dog uden tvivl følge med fra tribunerne, når Inter render ind i Real Madrid, Shakhtar Donetsk og den store overraskelse, Sheriff Tiraspol fra Moldava