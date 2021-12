Giganter i ondt drama

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Real Madrid og Inter var sikret avancement inden opgøret på Bernabeu i sidste spillerunde af Champions Leagues gruppespil. Men kampen om førstepladsen og dermed mødet med en gruppetoer i ottendedelsfinalen skulle afgøres.

Den faldt ud til det spanske hjemmeholds fordel. Real Madrid vandt 2-0 efter to forrygende langskudsmål.

Det var ellers gæsterne, som var bedst spillende og farligst fra kampens start, men afslutningerne manglede lige det sidste for italienerne.

Mangler var der omvendt ikke i den afslutning, som Toni Kroos sendte afsted med venstreskøjten efter 17 minutter.

Lidt uden for feltet klappede han bolden ind i det lange hjørne til 1-0.

Det var ikke ret fortjent bedømt på det første kvarter, men det gav hjemmeholdet optimale betingelser for at praktisere de kontrastød, man er så farlig på.

Kort før pausen måtte stolpen hjælpe Inter, da Rodrygo var tæt på at gøre det til 2-0, men det blev ved et enkelt mål før pausen.

Inter skulle vinde kampen for at overtage førstepladsen fra Real Madrid. Den mission blev markant sværere efter 64 minutter, da Nicolò Barella fik et tåbeligt rødt kort.

Efter en hård skuldertackling fra Eder Militao slog Barella den brasilianske stopper og blev vist vejen til omklædningsrummet.

Afgørelsen faldt godt ti minutter før tid. Marco Asensio var netop kommet ind, og fra kanten af feltet tordnede han et projektil helt op i modsatte målhjørne til 2-0.

I gruppens anden kamp, hvor kun æren var på spil, spillede Shakhtar Donetsk og Sheriff Tiraspol 1-1.

Gruppe C var helt afgjort allerede inden sidste spillerunde. Suveræne Ajax var sikker på at vinde gruppen foran Sporting CP.

Borussia Dortmund var allerede placeret på tredjepladsen og klar til 16.-delsfinalerne i Europa League, mens Besiktas blot skulle forsøge at få et point på falderebet inden slutningen på sæsonens europæiske deltagelse.

Det mislykkedes dog i den grad for tyrkerne, som tabte 0-5 mod Dortmund. Ajax gik igennem gruppespillet med maksimumpoint. Sporting blev slået 4-2 i sidste kamp.

Der trækkes lod til ottendedelsfinalerne på mandag. Først skal de fire sidste grupper dog spilles færdige onsdag.

