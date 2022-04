Glad Klopp advarer mod selvtilfredshed før returkamp

Liverpool-manager Jürgen Klopp er fornøjet efter 2-0-sejren over Villarreal i den første af to Champions League-semifinaler, men han understreger, at det er alt for tidligt at fejre en finaleplads.

Selv om Liverpool dominerede spillemæssigt og samtidig fik et gunstigt resultat i onsdagens semifinale, kan det gå galt i Spanien, hvis returkampen ikke bliver taget seriøst. Det siger Klopp på et pressemøde efter kampen.

- Vi ved, at der venter en vanskelig atmosfære for os dernede, og de kommer til at give alt, hvad de har.

- Det bedste eksempel, jeg kan give, er, at man fører en kamp med 2-0 ved pausen. Derfor skal man stadig være på vagt, og man skal spille anden halvleg på samme måde, som man har spillet første halvleg, siger Klopp.

Han finder et eksempel fra 2018 frem. Her overraskede AS Roma i kvartfinalen ved at vinde over FC Barcelona, selv om italienerne tabte med tre mål i den første kamp.

I den efterfølgende semifinale var Roma tæt på et nyt stort comeback, da holdet tabte med tre på udebane til Klopps Liverpool, men vandt med to mål hjemme i Rom.

- Dengang tog vi heller ikke ned til Rom og regnede med, at vi allerede var videre. Jeg kan ikke bruge et sekund på at tænke længere frem i turneringen end den næste kamp, siger Klopp.

Jürgen Klopp takkede det trofaste publikum efter 2-0-sejren på Anfield. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Han erklærer sig tilfreds med, at det lykkedes at nedbryde Villarreals defensiv i løbet af anden halvleg.

Ifølge tyskeren var det et tegn på modenhed, at hans spillere bare blev ved med at klø på og skabe chancer, selv om det første mål lod vente på sig.

Klopp var dog også en kende nervøs for, at Villarreal ville kunne blive ved med at modstå presset og så straffe Liverpool på et kontraangreb. Han slap dog med skrækken, for Villarreal havde sølle én afslutning på Anfield.

- Vi forsvarede os godt i det meste af kampen, konstaterer Klopp.

Villarreal-cheftræner Unai Emery medgiver, at hans hold var overmatchet.

- Vi kan ikke indvende noget mod Liverpools sejr, for den fortjente de.

- Vi gjorde det godt i defensiven, og vi skabte muligheder for at lave gode kontraangreb, men vi kom ikke til store chancer. De kom til et par stykker, og derfor fortjente de også at score.

- Da vi kom bagud med to, kunne vi godt have satset mere på at få scoret et mål, men det var vigtigst ikke at indkassere flere, sådan som kampen havde udviklet sig, siger Emery ifølge BT Sport.

Han prøver at bevare optimismen inden returkampen tirsdag i næste uge.

- 0-2 er ikke et særlig godt resultat for os, men jeg tror, at det bliver en helt anderledes kamp i næste uge, når vi spiller på hjemmebane. Der skal vi få dem til at lide noget mere, siger Emery.