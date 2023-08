God FCK-lodtrækning i Champions League

FC København kan i playoffrunden til Champions League løbe ind i vinderen af opgøret mellem polske Raków Częstochowa eller cypriotiske Aris Limassol.

Det står klart efter mandagens lodtrækning.

Inden playoffrunden venter dog tredje kvalifikationsrunde for den danske mesterklub, hvor FCK står over for tjekkiske Sparta Prag.

Det første opgør mod tjekkerne spilles tirsdag den 8. august i Parken, mens returopgøret i Prag spilles tirsdag den 15. august.

Lykkes det de danske mestre at slå Sparta Prag ud, åbner duellen op en plads i gruppespillet på udebane mod enten polakkerne eller cyprioterne.

Første opgør i playoff-duellen spilles den 22. eller 23. august, mens returopgøret i Parken spilles 29. eller 30. august.

Lykkes det FCK at trække sig sejrsrigt ud af de opgør, står den på Champions League-gruppespil i efteråret.

Skulle FCK omvendt ryge ud efter de to opgør mod Sparta Prag, overgår den københavnske klub til playoffrunden til Europa League-gruppespillet.

I så fald bliver modstanderen her vinderen af opgøret mellem Dinamo Zagreb fra Kroatien og AEK Athen fra Grækenland.

