God lodtrækning til FCK

FC København fik onsdag sat navn på en modstander i holdets første opgave i Europa. Og det blev en ganske god lodtrækning for den danske mesterklub.

FCK skal i anden runde af kvalifikationen til Champions League møde vinderen af opgøret mellem The New Saints og en modstander fra den indledende kvalifikationsrunde.

FCK kunne have trukket langt hårdere modstand, da norske Rosenborg og israelske Maccabi Tel-Aviv også var nogle af mulighederne.

I stedet for den noget hårdere norske og israelske modstand kan FCK med en vis sandsynlighed forberede sig på et møde med The New Saints fra Wales.

Det er dog endnu ikke på plads, hvilket hold The New Saints skal møde i første kvalifikationsrunde.

Men holdet fra Wales vil med stor sandsynlighed være favorit til at vinde over den endnu ukendte modstander og dermed skulle møde FCK i den efterfølgende runde.

The New Saints skal møde en mesterklub fra de noget mindre fodboldnationer Kosovo, Gibraltar, San Marino og Andorra.

Mesterholdene fra de fire lande deltager i den indledende kvalifikation i en slags miniturnering og skal spille semifinaler tirsdag og finale fredag i næste uge om at møde The New Saints.

FCK skal dernæst afvente kampene mellem The New Saints og den endnu ukendte modstander i første kvalifikationsrunde, og de kampe spilles i midten af juli.

Hvis det bliver de walisiske mestre, som FCK skal op imod, behøver Løverne ikke spejde langt for at finde inspiration til sejr. FC Midtjylland slog nemlig TNS 5-1 sammenlagt i Europa Leagues tredje kvalifikationsrunde så sent som sidste sæson.

Allerede nu står det dog klart, at FCK skal spille på udebane i den første kamp i anden runde. Den vil blive spillet 23. eller 24. juli, mens returen i Parken spilles en uge senere.

For at komme i gruppespillet i Champions League skal FCK forbi yderligere to modstandere, så der er lang vej endnu til det fineste europæiske selskab.

Brøndby og Esbjerg er med i lodtrækningen til Europa League. Du kan følge Ekstra Bladets live-dækning af den lodtrækningen klokken 14.

Store klubber står i kø: Vild interesse for de unge danskere

Blod, bank og kontroversielle afgørelser: Se ALT fra aftenens boksebrag