Gode nyheder

Andreas Christensen har været ude med en muskelskade i de seneste uger for Chelsea, men han sad på bænken til den sidste kamp i Premier League i søndags.

Den danske landsholdsstopper var klar til at spille nogle minutter ude mod Aston Villa, men han kom ikke på banen.

Derfor er han også til rådighed i lørdagens Champions League-finale mod Manchester City.

- Jeg er 100 procent klar. Det var jeg egentlig også i weekenden. Men ja, de andre havde spillet godt også, og der var måske ikke så stor grund til at risikere noget, siger Andreas Christensen til TV3 Sport.

- Jeg tror, det var meningen, jeg skulle have haft nogle minutter, men som situationen så ud, hvor vi på nogle tidspunkter skulle jagte kampen, så var det ikke lige mig, der stod til at komme på banen, siger han.

Chelsea-stopperen Andreas Christensen føler sig helt fit til at spille finalen i Champions League mod Manchester City. Foto: Toby Melville/Reuters

Søndag var første gang, at han var med i truppen til en kamp, siden han udgik med en skade 8. maj i en ligakamp ude mod Manchester City.

Chelsea endte med at tabe kampen 1-2 til Aston Villa, men London-klubben endte alligevel i top-4 i Premier League, da Leicester også tabte.

Andreas Christensen har trænet med hos Chelsea i over en uge, men han har altså endnu ikke været i kamp.

Nu glæder han sig bare til Champions League-finalen, som ifølge Christensen er noget specielt.

- Jeg har kunnet mærke det, siden vi vandt over Real Madrid. Vi kan godt mærke, at det er noget andet.

- Vi har prøvet at skille det lidt ad, fordi vi også har skullet kæmpe for top-4, så alle kampe har været utroligt vigtige. Men det er klart, at den har siddet i baghovedet i lang tid, siger han til TV3 Sport.