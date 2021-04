Godt nyt til dansk mester: Tæt på lukrativ plads

Set med de kommende danske mestres øjne var det de helt rigtige hold, der onsdag aften gik videre i Champions League.

Real Madrid sendte Liverpool ud, og Manchester City slog Dortmund. Det forøger den danske mesters chance for efter sommerferien at indtræde i playoff-runden til Champions League.

Forklaringen skal findes i følgende: kvalificerer Champions League-vinderen sig også til næste års gruppespil via deres nationale liga, frigør det en plads i gruppespillet.

Den går til den tyrkiske mester, og det betyder, at der skal findes et nyt hold til playoff-runden.

Det skal komme fra nummer 13 på UEFA's rangliste, og det er den plads, Danmark indtager.

Den kommende mester skal altså krydse fingre for, at Champions League-vinderen også kvalificerer sig via ligaen.

Det er både Liverpool og Dortmund langt fra sikre på, men de er nu ude. Blandt de fire semifinalehold er største trussel derfor nu helt klart Chelsea.

Real Madrid gjorde arbejdet færdig på Anfield. De spillede 0-0 i den anden semifinale efter at have vundet 3-1 i første kamp. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Både Real Madrid og Manchester City er så godt som sikre på at slutte på en plads, der giver adgang til Champions League.

Paris Saint-Germain bør også gøre det.

Derimod skal Chelsea forbedre deres nuværende femteplads i Premier League.

Senest en Champions League-vinder ikke kvalificerede sig til næste års turnering via den nationale liga, var i 2012.

Det år blev Champions League vundet af … Chelsea.

Starter den danske mester i Champions Leagues playoff-runde, er klubben som minimum sikret et gruppespil i Europa League.

Taberen af playoff-runden sendes i Europa Leagues gruppespil og får ovenikøbet fem mio. euro (37,2 mio. kr.) med sig fra Champions League-pengepuljen.

Så tæt er de på Champions League Chelsea De fire bedste hold fra Premier League kommer i gruppespillet næste sæson. De to Manchester-klubber har mere eller mindre sat sig på de to første pladser, men en håndfuld klubber kæmper om de to sidste. Blandt dem er Chelsea. London-klubben ligger aktuelt nummer fem. De er et point efter West Ham og to efter Leicester og har Liverpool lige bag sig. Chelsea har syv kampe tilbage i ligaen. De møder blandt andet West Ham og Leicester og skal en tur til Manchester City. Paris Saint-Germain Frankrig har kun to garanterede pladser i gruppespillet. Paris Saint-Germain har vundet mesterskabet de tre seneste sæsoner, men det kan kikse i år, og Champions League er heller ikke garanteret. PSG ligger nummer to i Ligue 1 - tre point efter Lille. Lige bag ligger Monaco og Lyon, der kun er henholdsvis et og to point efter. Der resterer seks runder, og PSG møder klubber, der aktuelt ligger mellem nummer fem og 16. Real Madrid Spanien har fire pladser, og Real Madrid er praktisk talt Champions League-klar. Hovedstadsklubben har et forspring på 19 point til nummer fem (Real Sociedad) med kun otte runder igen. Manchester City City fører Premier League med 11 point og har et forspring på hele 20 point til Chelsea på femtepladsen. London-klubben har syv kampe igen og kan maksimalt hente 21 point mere. Vis mere Vis mindre

