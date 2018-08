Græsk tragedie kan give Liverpool mareridt

Der må have siddet nogle Liverpool-fans rundt om i Europa og sendt varme tanker til PAOK fra Thessaloniki onsdag aften.

Det græske hold mødte Benfica i Champions League-playoff-runden og kunne med en samlet sejr hjælpe sidste sæsons finalister betragteligt i forhold til efterårets gruppespil.

Men sådan skulle det ikke gå.

PAOK tabte hele 4-1 på hjemmebane og dermed samlet 5-2.

Værst var det selvfølgelig for grækerne, men resultatet betød samtidig, at seedningen forud for dagens lodtrækning kl. 18 i Monaco sender Benfica i andet lag, mens Liverpool lige præcis ender i tredje.

For at nå en Champions League-finale og samtidig slutte som nummer fire i Premier League er ikke garanti for noget som helst i forhold til seedningen.

Øverste seedningslag består af de forsvarende Champions League-vindere, de forsvarende Europa League-vindere samt mestrene fra de seks bedst rangerede nationer i europæisk fodbold, hvilket er en ny regel fra UEFA's side.

De øvrige 24 hold rangeres efter egne koefficienter.

Det sender eksempelvis Lokomotiv Moskva op i øverste lag, selvom klubbens egen koefficient kun rækker til en plads blandt de otte dårligste, da Rusland er nummer seks i Europa.

Det kan ende med et decideret mareridt for netop Liverpool. Blandt andet fordi Pot 4 indeholder de tidligere CL-mestre fra Inter, der ser væsentligt bedre ud end i flere år. The Reds slipper med sikkerhed for Manchester-holdene og Tottenham, da man ikke kan møde holde fra egne forbund.

Til gengæld er der masser af kræs i de øverste lag i skikkelse af eksempelvis Real Madrid, Juventus, Barcelona eller Bayern München. Omvendt kan man med rette forestille sig, at disse hold nok også gerne fraser sig Liverpool lige i deres gruppe.

Det kan dog også vise sig at blive ren guf for Jürgen Klopp og co. Føromtalte Lokomotiv fra den russiske hovedstad må død og pine være yndlingsmodstander fra det øverste lag for de resterende 24 hold i de underliggende lag.

Og skulle det lykkes Liverpool at trække Porto, Shakhtar eller Benfica fra toeren samt Viktoria Plzen eller AEK fra Athen, ja så ender aftenen nok ligefrem med jubel.

Du kan følge lodtrækningen direkte her på sitet.

