Gravesen tror på Madrid-triumf

Lørdag aften ruller bolden i sæsonens sidste store kamp, når Champions League finalen løber over skærmen, og det bliver ikke favoritten som løber med sejren

Lørdag aften løber Real Madrid og Liverpool på banen til dette års Champions League-finale, og det er to hold med stolte traditioner i den prestigefyldte turnering.

Tilsammen har de to hold 19 Champions League-pokaler stående i trofæskabet.

Her står de spanske mestre alene for 13 af dem, og den tidligere danske Real Madrid-spiller Thomas Gravesen tror på, at madrilenerne kommer til udvide trofæskabet lørdag aften.

- Personligt håber jeg, at Real Madrid vinder, og jeg tror de løber med en kneben 2-1 sejr til sidst.

Thomas Gravesen under sin tid i Real Madrid. Foto: Erik Kragh / Ritzau Scanpix

Det bliver dog ikke en nem Madrid-sejr, for Liverpool kommer til at give dem kamp til stregen, og Thomas Gravesen vurderer, at Liverpool er klare favoritter i finalen, som spilles på Stade de France i den franske hovedstad Paris.

- Liverpool har simpelthen udraderet alle på deres vej til finalen, og det store spørgsmålstegn bliver, om Madrid kan stå imod det pres, som Liverpool kommer med, siger Thomas Gravesen til Ekstra Bladet.

- Real Madrid har omvendt været i klemme mod Chelsea, PSG og Manchester City, men har overvundet dem allesammen med fantastiske comebacks.

- Med den sæson Liverpool har været igennem, og de spillere de har, så er de klare favoritter, men om de vinder, det er så noget helt andet, for Real Madrid har vist, at de kan overvinde hold, som er foran med flere mål.

Store profiler på begge hold

Det bliver afgørende for kampen, om de to holds profiler kan træde i karakter.

- Hos Liverpool er det holdet, som er den store styrke, og så har de tre-fire individualister oppe foran, som kan gøre det umulige mod deres modstandere. Her tænker jeg på Sadio Mané, Mohamed Salah, Luis Diaz og Firmino - hvor Firmino dog ikke har spillet så meget på det sidste.

Mohamed Salah (tv.) og Sadio Mané (th.) får begge en stor rolle for Liverpool. Foto: Carl Recine / Ritzau Scanpix

- Jokeren hos Liverpool er colombianske Luis Diaz, som tidligere i sæsonen er kommet ind og har vendt kampene til Liverpools fordel.

Hos Real Madrid har Benzema scoret 44 mål i 45 kampe i denne sæson, heraf er det blevet til 15 mål i Champions League, hvor han også er topscorer.

Det er da også ham, Thomas Gravesen fremhæver som én af de profiler, der kan være med til at afgøre finalen til spaniernes fordel.

- Hos Real Madrid er der målkongen Benzema, men jeg vil bestemt også fremhæve Vinicius Jr. Han er konstant farlig og pågående og er med til at skabe pladsen til Benzema. Derudover er der de to gamle koryfæer på midtbanen, Luka Modric og Toni Kroos.

- Det bliver et slag mellem de gamle Madrid-konger, som har vundet alt og de unge vilde udfordrere fra Liverpool.

Vinicius Jr.(tv.) og Benzema(th.) skal forsøge at dirke Liverpools forsvar op. Foto: Susana Vera / Ritzau Scanpix

Liverpool-pres fra start

Thomas Gravesen forventer, at Liverpool kommer aggressivt ud af starthullerne.

- Madrid vil overlade initiativet til Liverpool, men det skal de passe på med, fordi Liverpool har nøglen til, hvordan de spiller mod hold, der stiller sig tilbage.

- Jeg tror, Liverpool vil være dominerende på bolden i store dele af kampen, men jeg tror, at Real Madrid vil have perioder, hvor de vil have bolden, og de vil være enormt farlige på kontraangreb.

Lørdagens finale på Stade de France i Paris spilles klokken 21.00 - og du kan følge den live lige her på eb.dk.

