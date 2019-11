Grotesk udvikling: Back måtte vogte målet

Manchester City burde have sikret sig definitivt avancement i Champions League, men den engelske mesterklub må vente lidt endnu, efter holdet blot fik 1-1 ude mod italienske Atalanta.

City havde ellers har alle muligheder for at lukke kampen tidligt. City skal dog nok komme videre til ottendedelsfinalerne, da holdet fører gruppe C suverænt med ti point inden de sidste to runder.

Dinamo Zagreb og Shakhtar Donetsk, der onsdag spillede 3-3, følger efter på de næste pladser med hver fem point.

Atalanta, der onsdag aften havde Simon Kjær på bænken i hele kampen, hentede sit første point onsdag.

Manchester City satte sig totalt på kampen og fastholdt grebet i hele første halvleg, som nemt kunne være sluttet med 3- eller 4-0 til City.

Det begyndte også godt med Raheem Sterlings mål allerede efter syv minutter, da han gled fri i feltet.

Med lidt mere held og dygtighed havde Sterling scoret hattrick i første halvleg, men blandt andet kom en Atalanta-spiller lidt i vejen, da Sterling fik en servering fra baglinjen af Kevin De Bruyne.

Sterling var også ved at slippe igennem kort før pausen, men han blev revet ned lige uden for feltet. Han sparkede selv frisparket og fremtvang et straffespark for hånd på bolden.

Brasilianeren Gabriel Jesus blev sat til at sparke, men selv om han sparkede blødt og forsigtigt, trillede han bolden næsten en meter forbi mål, og dermed var Atalanta blot bagud med én ved pausen.

Det skulle blive dyrt for City, for få minutter efter pausen headede Mario Pasalic udligningen ind efter et perfekt indlæg fra venstre.

Begge hold skulle siden få chancer til at score sejrsmålet, men Atalanta fik de bedste vilkår i sin jagt i slutfasen.

City havde i pausen brugt sin målmandsudskiftning på at sætte Claudio Bravo ind, og da han efter 80 minutter fik rødt kort for et professionelt frispark, satte City forsvarsspilleren Kyle Walker på mål.

På den uvante position formåede han at holde målet rent, så kampen sluttede 1-1.

