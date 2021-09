Groteske CL-scener: Historisk straffe-vanvid

Der var drama for alle pengene, da Sevilla FC hjemme tog imod Red Bull Salzburg i den første kamp i Gruppe G i denne sæsons Champions League.

Hele fire straffespark blev dømt i første halvleg, hvilket er første gang, det nogensinde er sket i Champions League-turneringen.

Først blev Salzburg efter 13 minutter tildelt et straffespark. Udeholdets Karim Ayedemi misbrugte dog forsøget, da angriberen sendte bolden forbi mål.

Otte minutter senere blev der igen dømt straffe til udeholdet. Denne gang tog 19-årige Luka Sucic sig af sparket. Det gik noget bedre, og Sucic sikkert bragte Salzburg på 1-0.

Sevilla-målmand Bono begik et straffespark og 'reddede' to, da Sevilla mødte Salzburg i Champions League. Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

Utroligt nok blev der 12 minutter senere dømt endnu et straffespark til Red Bull Salzburg. Luka Sucic skulle forsøge at gentage bedriften. Den var 19-årige knap så kølig og sparkede bolden på stolpen.

I slutningen af første halvleg dømte dommer Aleksei Kulbakov fra Belarus så sit fjerde straffespark. Denne gang var det til hjemmeholdet Sevilla. Den erfarne kroatiske landsholdsspiller Ivan Rakitic var iskold og udlignede til 1-1, som også blev kampens slutresultat.

Rødt kort for film

I anden halvleg var ikke ligeså dramatisk som første, men der faldt dog et rødt kort til Sevillas Youssef En Nesyri, da angriberen forsøgte at filme sig til et femte straffespark.

En-Nesyri måtte gå tidligt i bad, efter at dommeren mente, angriberen filmede. Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

Danske Thomas Delaney fik sin europæiske debut for Sevilla, da han blev skiftet ind fra starten af anden halvleg.

De to andre hold i gruppe G, franske Lille og tyske Wolfsburg, mødes senere tirsdag aften.