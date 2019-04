Groteske forhold i Champions League: 'Uværdigt'

Den norske Ballon d'Or-vinder Ada Hegerberg er dybt skuffet over de forhold, hun og Lyon blev mødt af, da de gæstede Chelsea i Champions League-semifinalen

Når Tottenham tirsdag aften byder godt 60.000 tilskuere indenfor til Champions League-semifinale, bliver det i ekstravagante omgivelser på klubbens splinternye stadion.

Godt 30 kilometer syd for milliard-byggeriet blev der allerede søndag spillet semifinale i kvindernes pendant til selvsamme turnering.

Under forhold, der end ikke tåler sammenligning med det, Ajax møder frem til i Nordlondon.

På det lille stadion Kingsmeadow, der har godt 2200 siddepladser, tog Chelsea imod Lyon i en returkamp, der endte 1-1.

Det var nok til at sende de franske kvinder i finalen, men oplevelsen i Londons forhave sendte samtidig den norske Lyon-stjerne Ada Hegeberg i det røde felt.

Sidste års vinder af Ballon 'Or var på ingen måde imponeret over de forhold, som dannede rammen om en af de største kampe i europæisk kvindefodbold.

- Vi kommer fra et stadion med 18.000 tilskuere til en bane, hvor toiletterne kun til dels fungerer, og omklædningsrummet er mindre end fem kvadratmeter, siger Hegerberk til NRK.

- Uanset om du vinder eller ej, har Chelsea et ansvar om at tage hånd om det her. Det er ikke en semifinale værdig, siger angriberen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ada Hegerberg spillede sig sammen med Lyon videre efter sammenlagt sejr på 3-2 over Chelsea. Rammerne i London var den norske stjerne ikke imponeret over. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Hegerberg fortæller endvidere, at hun overvejede om hun overhovedet skulle påtale forholdene.

Men den norske stjerne endte til sidst med at sætte ord på de triste omgivelser med det argument, at det er vigtigt at præsentere kvindefodbold på ordentlig vis, så der kan være en udvikling på området.

Det er ikke første gang, at den norske profil slår et slag for kvindekampen.

Under Ballon d'Or-kåringen i december måtte hun også tage affære, da værten ved prisuddelingen, Martin Solveig, spurgte Hegerberg, om hun kunne 'twerke' (ryste røv, red.).

Lyon-angriberen sagde nej til spørgsmålet (og efterfulgte det i øvrigt med et 'fuck off'), hvorefter debatten om nedgørelse af kvindefodbold begyndte at rase.

- Jeg har snakket med ham efterfølgende. Han var meget ked af det, fordi han mener, at folk har opfattet det helt forkert. Jeg endte med at få en dans og vandt Ballon d'Or, så jeg har ikke rigtig tænkt mere over det, sagde Hegerberg dengang.

Om få uger kan hun så hjemtage endnu en stor titel, hvis det lykkedes hende og Lyon at vinde Champions League.

Finalen spilles 18. maj, hvor FC Barcelona er modstanderen, efter de slog Bayern München ud i deres semifinale.

