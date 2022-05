Guardiola efter semifinalekollaps: Spillerne mærkede presset

Manchester City-manager Pep Guardiola erkender, at presset måske blev for meget for hans spillere, da holdet onsdag aften satte en samlet føring over styr på få minutter mod Real Madrid i semifinalen i Champions League.

Det siger spanieren til BT Sport efter opgøret i Madrid, som de engelske mestre tabte 1-3 efter forlænget spilletid.

- Vi spillede ikke op til vores bedste, men det er normalt, at spillerne mærker presset i en semifinale.

- Fodbold er uforudsigeligt, sådan er spillet. Vi er nødt til at acceptere det, siger Guardiola.

Pep Guardiola må fortsat spejde langt efter sin første Champions League-titel siden 2011. Foto: Isabel Infantes/Reuters

Manchester City lignede ellers et sikkert bud på en finaledeltager, da Riyad Mahrez sparkede holdet i front 17 minutter før og gav englænderne en samlet føring på 5-3.

Men i de sidste minutter tvang Real Madrid-indskifteren Rodrygo kampen ud i forlænget spilletid med to mål på 88 sekunder.

Her fuldbyrdede Karim Benzema Real Madrids mirakel og Manchester Citys kollaps, da han gjorde det til 3-1 på et straffespark, og derfor må Guardiola fortsætte jagten på sin første Champions League-titel siden 2011.

- Vi var tæt på, men i sidste ende kunne vi ikke nå finalen. Så simpelt er det, siger Manchester City-manageren til BT Sport.

- I første halvleg var vi ikke med i kampen. Vi var ikke gode nok, men vi led samtidig ikke meget. Efter at vi scorede et mål, var vi bedre. Vi fandt rytmen, og spillerne var komfortable på banen.

- Vi måtte ikke lide særlig meget (i kampen, red.), men fodbold er uforudsigeligt. Nu har vi brug for tid til at bearbejde det her og vende tilbage til vores folk derhjemme.

Manchester City er dog nødt til at få det smertefulde nederlag ud af systemet hurtigt, hvis ikke klubben skal slutte sæsonen uden trofæer for første gang i fem år.

Holdet er således midt i en intens mesterskabskamp med Liverpool i Premier League og er kun foran med et point med fire kampe tilbage.