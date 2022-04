Guardiola overbevist: Det var fantastisk

Pep Guardiola ærgrer sig over Manchester Citys forspildte chancer og muligheden for at give Real Madrid dødsstødet i Champions League-semifinalen tirsdag aften.

Det siger den spanske manager efter 4-3-sejren på Etihad Stadium i Manchester.

- Det var en fantastisk kamp for begge hold. Vi lavede mange gode ting. Desværre lukkede vi mål ind, og vi kunne ikke score flere, siger han til BT Sport.

- Jeg kan ikke forlange mere, end det vi gjorde både med og uden bolden, hvor vi skabte den ene chance efter den anden.

- Vi spillede en fantastisk kamp mod et enestående hold, siger han.

City var foran 2-0 allerede efter 11 minutter og vandt med 4-3 efter tre tomålsføringer på 2-0, 3-1 og 4-2 undervejs.

- Normalt er vi meget sikre og meget gode. Men de presser på og er stærke. Real Madrids kvalitet er så høj, at de kan straffe dig, siger han.

At det ikke lykkedes Manchester City at levere knockoutslaget kan vise sig at blive afgørende i returopgøret på Bernabeu den 4. maj.

Guardiola lover dog, at City ikke vil gå i defensiven.

- Vi tager til Madrid for at vinde kampen, siger han til BT Sport.

Manchester City vadede i store chancer tirsdag aften og havde tilløb til mange flere, men måtte altså nøjes med fire scoringer.

- Ingen kan sige, at de ikke nød det. Det var god reklame for fodbold, siger Guardiola ifølge nyhedsbureauet AFP.

Alt er dermed fortsat åbent, når de to hold mødes i Madrid i næste uge.

Det er 11 år siden, at Guardiola sidst løftede Champions League-trofæet. Det gjorde han som Barcelona-træner i 2011.