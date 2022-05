Guardiolas forbandelse lever videre

Det skulle så heller ikke være i år for Josep Guardiola og Manchester City.

For syvende sæson i træk vinder konstellationen ikke Champions League.

Og det er der en god grund til, som ikke har noget med taktik, utrolige comebacks og Real Madrid at gøre.

Det er den afrikanske forbandelse.

- Gud ser alt!, proklamerede Dmitriy Seluk, da hans stjernespiller Yaya Touré i 2018 pakkede sin kuffert og forlod City efter en skidt afslutning på nogle ellers fantastiske sæsoner i den lyseblå trøje.

For det var forholdet til Guardiola, der var årsagen til, at den ivorianske stjerne skulle væk.

Det mente Seluk, der heller ikke var sen til at give Guardiola skylden for et forlist forhold.

- Han vender hele Afrika mod sig. Mange afrikanske fans vender sig bort fra Manchester City. Jeg er sikker på, at mange afrikanske shamaner i fremtiden ikke vil tillade Guardiola at vinde Champions League, tordnede Seluk.

- Dette vil for Guardiola være en afrikansk forbandelse. Så vil livet vise, om jeg får ret eller ej, sagde han.

Foretrak Busquets

Foreløbig har han ret.

Historien om Yaya Touré og Josep Guardiola går efterhånden mange år tilbage. Til deres fælles tid i FC Barcelona, hvor Guardiola foretrak Sergio Busquets på den defensive midtbane, hvilket i sidste ende fik Touré til at takke ja til et tilbud fra City i 2010.

I 2016 blev de genforenet, men Guardiola så ikke Tourés vej, de blev uvenner, Touré var længe om at give en undskyldning, som Guardiola mente, han og truppen havde krav på, og så udelod han stjernen, selvom denne var et kæmpe navn i Manchester City.

Touré og Guardiola er næppe på julekort efter deres oplevelser sammen i Barcelona og Manchester. Foto: Russell Cheyne/Reuters/Ritzau Scanpix

Da først Touré var væk, rettede han en pegefinger mod Guardiola og kom med nogle grove påstande:

- Han kan ikke lide afrikanske spillere og har ofte problemer med dem.

- Han har været jaloux på mig og har betragtet mig som en rival.

- Han har været grusom overfor mig, og det har fået mig til at spekulere på, om det kunne skyldes min farve.

- Jeg er ikke den første til tale om forskelle. Det spørgsmål blev også stillet i Barcelona. Måske bliver vi afrikanere ikke behandlet på samme måde som andre.

- Han foregiver ikke at have problemer, da han er for intelligent til at blive fanget.

- Andre vil ikke sige det højt, men de har også hadet ham.

Overgår ikke Béla Guttmann

Béla Guttmann fotograferet i april 1962. Foto: Leonard Brown/AP/Ritzau Scanpix

Den ungarske stjernetræner Béla Guttmann førte i 1961 og 1962 SL Benfica til to triumfer i Mesterholdenes Europa Cup. Han bad om lønforhøjelse men fik nej af ledelsen i klubben.

Derpå pakkede han sit tøj og smuttede med ordene: 'Benfica vil ikke blive europæisk mester igen de næste 100 år'.

Året efter nåede Benfica til finalen - og tabte til Milan. I 1965 var det Inters tur til at slå Benfica i finalen, og tre år senere i 1968, var det så Manchester United, der slog dem.

Rigtig tæt var det i 1988, da PSV Eindhoven med danskerne Jan Heintze, Søren Lerby, Frank Arnesen og Ivan Nielsen besejrede portugiserne efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence. I 1990 var foreløbig sidste gang, Benfica nåede finalen i turneringen, da Milan igen var det bedre hold.

Guttmanns, Benficas og Portugals helt store stjerne i 1960'erne, Eusébio, besøgte Guttmanns grav før finalen i 1990, som fandt sted i Wien, hvor Guttmann ligger begravet, og bad om tilgivelse, så forbandelsen kunne blive ophævet.

Den hørte Guttmann tydeligvis ikke.

Læg dertil at Benfica nåede finalen i UEFA Cup'en i 1983 samt Europa League i både 2013 og 2014 - og alle blev tabt.