Guddommelig reaktion da de trækker storklubber

Champions League-aficionados husker nok stadig Brøndby IF’s held og uheld, da de danske mestre i 1998 kom i gruppe med Bayern München, Barcelona og Manchester United.

Til dato én af de barskeste lodtrækninger i turneringens historie, hvilket også understreges af, at to af de tre storhold trekvart år senere mødtes i finalen – i øvrigt på det tredje holds hjemmebane.

De danske spilleres reaktion, da lodtrækningen forelå i sensommeren '98 var meget lig den, Viktoria Plzens trup havde torsdag aften.

Tjekkerne var i nederste seedningslag og vidste, at de ville få nogle grove nysere. At det endte med at blive Barcelona og Bayern - samt Inter fra Italien - gjorde indtryk.

Det vidner herværende tv-klip om.

Det kunne simpelthen ikke blive meget bedre - eller værre. Og afmagten tog en svingom med forbløffelsen, glæden og det glade vanvid, da storholdene kom op af bowlen.

Og Brøndby? Ja, de fik læst og påskrevet i fem af de seks kampe og kom mest af alt fra de seks gruppekampe med læssevis af erfaring og Allan Ravns uforglemmelige mål mod Bayern.

