Hård schweizisk lodtrækning til FC København

Young Boys fra Schweiz kan blive den sidste stopklods for FC København på vejen mod Champions Leagues gruppespil.

Det blev afgjort mandag i en lodtrækning foretaget af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

For at spille sig frem til fjerde og sidste kvalifikationsrunde i Europas største klubturnering skal Ståle Solbakkens danske mesterhold dog først forbi serbiske Røde Stjerne.

Tirsdag aften venter det første opgør mod Røde Stjerne i Beograd, inden serberne i næste uge besøger Parken i København.

Lykkedes det at hente en samlet sejr over Røde Stjerne, så kan Solbakken og FCK se frem til et dobbeltopgør mod Young Boys, der har vundet den schweiziske liga de seneste to sæsoner.

Holdet fra Bern har fået en fin start på denne sæson, hvor holdet er aktuel etter med syv point efter de tre første spillerunder.

Perfekt start

Derudover skal Ståle Solbakken forberede sit hold på en udekamp, der skal spilles på kunstgræs. Young Boys' hjemmebane Stade de Suisse har plads til 32.000 tilskuere.

FCK-træneren har flere gange kritiseret kunstgræsset i Farum, når FCK har mødt FC Nordsjælland i Superligaen.

Modsat FCK og Røde Stjerne er Young Boys direkte kvalificeret til playoffrunden om en plads i gruppespillet.

Det schweiziske mesterhold var i sidste sæson en del af det lukrative gruppespil, men Young Boys sluttede sidst med fire point i en gruppe, der også talte Juventus, Manchester United og Valencia.

FCK deltog senest i Champions League-gruppespillet i 2016/17-sæsonen, hvor holdet sluttede på tredjepladsen i en gruppe med FC Porto, Leicester og Club Brugge.

I sidste sæson kvalificerede FCK sig til gruppefasen i Europa League. Det blev til en sidsteplads i gruppen bag Zenit Sankt Petersborg, Slavia Prag og Bordeaux.

Det danske mesterhold har i denne sæson fået en noget nær perfekt start med fire sejre i Superligaen.

Derudover er det blevet til to sejre i Champions League, hvor walisiske The New Saints blev nedlagt to gange i anden kvalifikationsrunde.

