FCM-cheftræner Brian Priske har Frank Onyeka tilbage i truppen, efter at han har siddet ude, fordi han mistede sin far

HERNING (Ekstra Bladet): FC Midtjyllands Champions League har fået et kæmpeboost før opgøret mod Young Boys.

Frank Onyeka har skubbet sorgen til side og var tilbage på træningsbanen, da FC Midtjylland i går trænede sidste gang før den vigtigste kamp i klubbens historie.

Slår FC Midtjylland Young Boys, så er midtjyderne sikret deltagelse i et europæisk gruppespil – og dermed mindst 60 mio. kr., hvis det bliver Europa League.

I den sammenhæng har Frank Onyeka meldt sig klar oven på den triste meddelelse fra Nigeria i sidste uge, hvor hans far måtte give op og døde efter et længere sygdomsforløb.

- Han er aktuel og har trænet med de seneste dage, hvor han har set fin ud. Selvfølgelig er det en hård personlig tragedie, han har været gennem. Det er hårdt for ham at sidde i Danmark og så skulle se sin familie i Nigeria kæmpe med det tab, siger cheftræner Brian Priske.

- Jeg synes indtil nu har han håndteret det rigtig fint. Han har haft nogle dage hist og pist, hvor han har fået mulighed for at organisere nogle ting i forhold til familien i Nigeria. Samtidig har fået mulighed for at være på træningsbanen og få et lille frirum, hvor han har været ok glad.

- Jeg forventer helt sikkert, at Frank nok skal være der mod Young Boys, siger Priske.

- Jeg er helt tryg ved ham. Det her har vi spillet for i et år, og det ved Frank også godt. Han har jo også set frem til at kunne træde op i tredje runde af Champions League-kvalifikationen. Det er en stor kamp, og det kan blive en historisk kamp for FC Midtjylland. Det vil han selvfølgelig også gerne være en del af, konstaterer FCM-bossen.

Cheftræneren kan igen gøre brug af sin midtbaneprofil. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Nigerianeren fik pause i sæsonpremieren mod SønderjyskE, og dermed fik ulvene på meget simpel vis syn for Frank Onyekas kolossale betydning. Mestrene skabte ingen store chancer og dykkede markant i niveau sammenlignet med storkampen mod Ludogorets… med Onyeka.

- Når vi kigger kampen igennem i SønderjyskE, så er vi egentlig godt tilfredse. Det lyder måske åndssvagt, når vi taber 2-0, og jeg er ikke tilfreds med, at vi ikke kreerer flere chancer. Det offensive udtryk var ikke godt nok, men ellers spiller vi noget nær den perfekte udebanekamp og holder Sønderjyske på et minimum af chancer.

- De skaber intet, før de scorer, konstaterer Brian Priske, som forventer, at Young Boys kommer til Herning med langt flere offensive ambitioner end SønderjyskE, hvilket ifølge Priske passer ulvene fint.

Kampen mod Young Boys er en del af tredje kvalrunde til Champions League. Grundet corona-krisen spilles opgøret ikke over to kampe, men det hele afgøres på MCH Arena onsdag aften, hvor der er lukket for tilskuere grundet UEFA’s regler.

Vinderen af opgøret skal spille mod Slavia Prag om en plads i Champions Leagues gruppespil.

