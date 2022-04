Han er blandt de største

Når de på Bernabéu om 100 år taler om de største angribere i Real Madrids historie, vil der være et par stykker i selskabet, der banker i bordet og med et smil på læben siger: 'Kan I huske Benzema?'

Det kan de af gode grunde ikke, men historierne om franskmanden kommer til at blive hængende i gardinerne på det enorme stadion, længe efter du og jeg er væk.

Den 34-årige angriber er med sit hattrick onsdag aften på Stamford Bridge oppe på 316 mål i Real-trøjen. Det er otte flere end Alfredo Di Stéfano - og sølle syv færre end Raúl. Et alvorligt selskab at mænge sig i.

Og var man i tvivl om hans størrelse og betydning, ja så understregede onsdagens hattrick på Stamford Bridge, hvem det er.

I Champions Leagues og forgængeren Mesterholdenes Europa Cups mægtige historie er det siden 1955 blevet til en del hattricks. 321 for at være helt præcis.

Karim Benzema har scoret de fire.

Cheftræner Carlo Ancelotti var på grund af Benzema i godt humør, da han talte med pressen efter kampen.

- Han bliver bedre dag for dag. Som vin, kom det med et af hans voldsomt underspillede smil.

Karim Benzema scorede sit første Champions League-mål mod Rosenborg for Olympique Lyon i 2005. Her jubler han med holdkammeraterne på Ibrox i Glasgow to år senere. Foto: David Moir/Reuters/Ritzau Scanpix

- Som tiden går, viser han mere og mere lederskab. Han føler sig mere vigtig for det her hold. Det er forskellen. Han har meget mere personlighed, sagde italieneren.

Fire hattricks for en mand, der nærmer sig 400 i karrieren, kan måske ikke virke særligt overvældende. Til sammenligning har klepperter som Harry Kane, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry og Wayne Rooney scoret et enkelt hver, mens målmaskinen Filippo Inzaghi nåede tre. Andrey Shevchenko og Ruud van Nistelrooy scorede to.

Karim Benzema er nu oppe på 11 mål i denne CL-sæson. Så mange mål har han aldrig scoret i en enkelt Champions League-sæson før. Seks af dem er kommet mod PSG og Chelsea de seneste to kampe.

Det er i øvrigt kun Cristiano Ronaldo, der kan prale med at have scoret to hattricks i træk i Champions Leagues knockout-kampe. Portugiseren præsterede det i 2017 - også for Real Madrid.

På den store liste over flest mål i turneringens historie er det kun Ronaldo, Messi og Lewandowski, der står foran Benzema. Polakken endda kun lige præcis.

- Det er magiske aftener, som på Bernabéu mod Paris. I aften gik vi på banen for at vinde og vise, hvem Real Madrid er. Vi spillede godt fra første til sidste minut, kom det fra hovedpersonen selv i timerne efter sejren.