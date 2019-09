'Han er skide irriterende'

Erling Braut Håland stjal showet med et eminent hattrick i sin Champions League-debut. Udenfor banen er han altid klar på en god joke, fortæller hans gamle holdkammerat Christoffer Remmer

Norske Erling Braut Håland fik tirsdag debut i Champions League for østrigske Red Bull Salzburg. Og man må sige, at det var en ganske godkendt en af slagsen.

Teenageren skrev sig nemlig ind i historiebøgerne, da han blev den første nogensinde til at lave et hattrick på blot en halvleg i sin debut.

Et hattrick, der i øvrigt var hans fjerde i indeværende sæson.

Teenage-sensation i Champions League: FCK missede ham

19-årige Erling Braut Håland skiftede 1. januar i år Molde FK ud med Red Bull Salzburg.

I Molde delte han i to år omklædningsrum med den tidligere FC København spiller Christoffer Remmer, der kun omtaler sin tidligere holdkammerat i positive vendinger.

- Erling er en fantastisk spiller. Han er sådan en angriber, der er skide irriterende at spille overfor, fordi han arbejder knaldhårdt, og så er han af sin unge alder kæmpe stor og stærk. Han er fysisk meget svær at spille imod, og han skaber en masse kaos i boksen, fortæller Christoffer Remmer.

Mindede om Cornelius

14 mål i 39 kampe skabte ikke overraskende stor hype om unge Erling Braut Håland, da han spillede i Molde. Hans potentiale var der heller ikke dengang nogen tvivl om.

- Da han kom, var han jo meget ung. Der tror jeg bare, han var 17. Og egentlig er det lidt sjovt, for han mindede mig en lille smule om Andreas Cornelius, dengang vi spillede sammen på FCKs U19-hold, lyder det fra Remmer.

- Da han så fik debut og begyndte at score alle de mål, som han gjorde, så var der ingen tvivl om, at han ville komme rigtig langt på et tidspunkt, fortsætter han.

Sjov og ballade i omklædningen

Og langt må man sige, at nordmanden på kort tid er kommet. Hans pragtdebut i Champions League har det seneste døgn trukket store overskrifter i hele Europa, men også hjemme i den østrigske Bundesliga er han med 11 mål i syv kampe overbevisende topscorer.

Hvordan er han som person - kan han holde benene på jorden?

- Ja, det tror jeg godt, at han kan. Han er meget ydmyg. Han er en fantastisk holdkammerat, fordi han altid yder en hundredeprocents indsats, og jeg tror også, at det vil gavne ham i fremtiden, at han er sådan som person.

- Jeg tror helt klart, at hans personlighed gør, at han kan blive en endnu bedre spiller, end han allerede er i dag.

Hvordan er han i et omklædningsrum?

- Han er glad og er et meget positivt menneske. Han kan godt lide at lave sjov og ballade, og han er sådan en, man kan joke med, og han kan også godt selv lide at joke, lyder det fra Christoffer Remmer.

