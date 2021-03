- Han holder sig langt fra ham!

Det var et heftigt slag for underdoggen Liverpool, da stjernen Mohamed Salah måtte udgå af Champions League finalen for tre år siden med en skulderskade.

En duel med de forsvarende mestre Real Madrids anfører Sergio Ramos gjorde, at egypteren måtte lade sig udskifte af finalen, som Liverpool endte med at tabe 3-1.

Nu skal de to klubber for første gang siden finaleopgøret mødes igen.

Denne gang i kvartfinalen af Champions League.

Roberto Carlos (venstre) dannede forsvarsskæde med Sergio Ramos fra 2005-2007 i Real Madrid. Foto: Paul White/Ritzau Scanpix

Salah drømmer om CL-triumf trods krise

Men bataljen mellem Ramos og Salah kommer ikke til at gentage sig, joker den mangeårige Real Madrid venstreback Roberto Carlos

- Salah kommer ikke til at nærme sig Ramos, siger den brasilianske legende spøgefuldt ifølge spanske AS.

- Det bliver helt sikkert en situation, som der vil blive talt meget om op til kampen.

Tilbage i 2018 var bataljen genstand for meget snak, fordi flere mente, at Ramos aktivt forsøgte at skade Salah i situationen.

Forsvarsstjernen Giorgio Chiellini fra Juventus hyldede sågar Sergio Ramos for hændelsen i sin selvbiografi.

'Det var et mesterstykke. Han har altid sagt, at han ikke gjorde det med vilje, men han vidste udmærket godt, at ni ud af 10 gange i sådan en situation, så er der risiko for at brække modstanderens arm,' skrev italieneren.

