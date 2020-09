Han toppede i FCM's CL-brag

Sådan vurderede Ekstra Bladet FC Midtjyllands spillere i 0-0 kampen mod Slavia Prag.

Jesper Hansen 4

Det var ikke meget som FC Midtjyllands ankermand skulle forholde sig til, men var stensikker i samtlige indgreb og var fremragende med fødderne.

Joel Andersson 2

Svenskeren døjer en del med en fodskade og var ude mod Lyngby senest. Han virkede mærkbart hæmmet i kampens løb, og han manglede både præcision og timing.

Erik Sviatchenko 5

Meget få skønhedspletter i en kamp, hvor Slavia Prag blev afvist hårdt og brutalt kampen igennem. Havde en gylden chance for at score i slutfasen, men afslutningen med venstre blev desværre reddet.

Alexander Scholz 6

Krøltoppen spillede en gudekamp på Eden Stadion. Afviste alt og havde masser af overskud til raids frem i banen. Sikke en forsvarskonge.

Paulinho 4

Forsøgte sig især fremad i første halvleg, men fokuserede mere og mere på defensiven til sidst. Han havde sine udfordringer i kampens løb, men resultatet reddede alt.

Frank Onyeka 5

Enorm sliderpræstation fra Frank Onyeka, der totalt neutraliserede Nicolae Stanciu, der slet ikke kom til sin ret. Det blev ikke til nok kreativt fremad, når der skal ses kritisk på det.

Evander 2

Brasseren markerede lige sin rolle ved at insistere på at sparke to frispark i starten, som blev hældt væk. Det blev indledningen på en kamp under niveau. Der kom for lidt og det kom for langsomt.

Jens-Lys Cajuste 4

Svenskeren er i storform, og han vil enormt gerne tage de store ryk frem i banen. Timingen manglede dog lidt for ofte, men han blev ved med at tro på det. Løb og løb og løb og løb...

Awer Mabil 5

Australieren får store plusser for sin opportunisme kampen igennem. Ikke alt lykkedes og han forivrede sig på sin flugter. Men han var konstant på jagt, og han var indblandet i alt hvad ulvene lavede offensivt.

Sory Kaba 2

Han er angriber af profession, men hans primære styrker er alle andre steder end foran mål. Smed en friløber væk og manglede de sidste millimeter så ofte, at det bare skriger af manglende selvtillid.

Anders Dreyer 3

Blev skubbet til side af Evander på frisparkene i starten og forblev i rollen som statist gennem lange perioder. Løb til sidst tør for kræfter efter en uforløst kamp og udskiftet.

Pione Sisto 3

Kom ind for Anders Dreyer midt i anden halvleg. Forsøgte meget, men lykkedes ikke ofte nok

Mikael Anderson UB

Kom ind et kvarter før tid for Evander. For kort tid til bedømmelse

Junior Brumado UB

Fik de sidste minutter.