Handikappet angrebet under CL-finale

Det skulle have været en festlig afslutning på sæsonen, men for kørestolsbrugeren Ted Morris blev overværelsen af årets Champions League-finale mellem Real Madrid og Liverpool et mareridt, han sent vil glemme.

Ted Morris er én af de ledende figurer for sammenslutningen af handikappede Liverpool-supportere, og hans oplevelser under årets finale i Paris vidner ifølge britiske Sky Sports om forhold, der sagtens kunne have kostet liv.

Da Morris og hans venner forlod Stade de France kort før slutfløjt, blev de overfaldet på vej til metrostationen La Plaine af flere hundrede lokale, som ventede på dem på den anden side af en fodgængertunnel.

- Der regnede flasker ind, der var knive; de løb ind, overfaldt folk og løb ud. Og da vi til sidst kom til togstationen, tåregassede politiet os. Jeg vil aldrig forstå det, uanset hvordan de prøver at forklare det, fortæller Ted Morris om turen væk fra stadion efter slutfløjt.

Da de nåede op på togperronen, blev de mødt af en seksårig pige og hendes far, som begge var hårdt ramt af politiets peberspray.

Forfærdelig optakt

Årets finale fik også en forfærdelig optakt for Ted Morris, som før finalen var meget forundret over, hvor lidt politi, der var i gaderne samt hvor lidt kontrol, der var med dem, der kom ind på stadion igennem handikapindgangen.

Finalen blev 35 minutter forsinket på grund af problemer ved Liverpool fansenes indgang til stadion, hvor flere lokale var mødt op og prøvede at tiltvinge sig adgang til den store kamp.

Efterfølgende er både UEFA og fransk politi blevet kritiseret for deres afvikling af kampen, som endte med, at 68 mennesker blev anholdt.

Real Madrid endte med at vinde og kunne løfte trofæet med de store ører for 14. gang.

