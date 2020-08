Har ondt af konkurrent efter ydmygelse

Bayern Münchens målmand Manuel Neuer har ondt af sin tyske målmandskollega Marc-André ter Stegen fra FC Barcelona.

Det siger Neuer på et pressemøde, efter at hans hold fredag ydmygede det spanske mandskab ved at vinde 8-2 i kvartfinalen i Champions League.

- Selvfølgelig er det et fantastisk resultat for os, men du har ikke lyst til, at din landsholdskollega skal opleve sådan noget, siger Manuel Neuer.

Nederlaget er FC Barcelonas største nogensinde i en europæisk kamp.

Kvartfinalen i Lissabon var ellers en god chance for 28-årige Marc-André ter Stegen i forhold til at vise, at han skal være førstemålmand på det tyske landshold foran 34-årige Manuel Neuer.

Men Neuer vandt altså fredagens duel komfortabelt.

Parret har tidligere udvekslet hårde ord, da Barcelona-målmanden offentligt har sagt, at han burde være førstevalget på det tyske landshold.

Bayern Münchens sejr kom i hus takket være to mål af Thomas Müller og Philippe Coutinho. Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich og Robert Lewandowski kom også på tavlen for tyskerne.

- Vi er selvfølgelig helt euforiske. Det her er noget helt specielt, siger Bayern Münchens tyske midtbanespiller Leon Goretzka efter kampen.

- Jeg tror først, at vi forstår det om nogle dage.

Det tyske storhold skal nu møde enten Manchester City eller franske Lyon i semifinalen i Champions League.

Klubben bliver af mange set som favoritter til at vinde turneringen, hvis finale spilles 23. august.

Se også: Katastrofe-tæsk: Tilbyder at smutte

Se også: Ringede fem minutter efter Brøndby-kollaps