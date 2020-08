Harder målamok i afklapsning

Danske Pernille Harder var slet ikke til at styre fredag aften, da hun og Wolfsburg spillede sig i Champions League-semifinalerne.

Det gjorde de ved at leve op til favoritværdigheden mod de skotske mestre fra Glasgow, der på Estadio Anoeta i San Sebastian blev krøllet sammen 9-1 - på blandt andet fire scoringer af den 27-årige dansker.

Der skulle ikke gå mere end et kvarter, før den hårdt prøvede skotske defensiv måtte bukke under. Her brød Pernille Harder igennem i højresiden via et bandespil, der blev afsluttet på kanten af straffesparksfeltet.

Så var tonen slået an, og fire minutter senere gjorde norske Ingrid Syrstad Engen det til 2-0, og nordmanden fordoblede såmænd sin total kort før pausen, da hun gjorde det til 3-0.

Den bedrift ville Pernille Harder ikke lade nordmanden være ene om, og i halvlegens overtid hamrede hun et frispark ind til pausestilling 4-0.

Efter pausen fortsatte Wolfsburg det insisterende spil - 4-0 var ganske enkelt ikke nok.

Endnu en scoring lå i luften - og endnu en gang var det Harder, der var på pletten. Denne gang komplet udækket tæt under mål, så hun med et hovedstød kunne gøre det til 5-0.

Glasgow-spillerne havde indtil da nærmest været statister, men pludselig ud af det blå kom reduceringen.

En lang bold blev forlænget til Lauren Wade, der tog den godt med og afsluttede fra en nærmest umulig vinkel. Det gav bonus. 5-1, og de skotske kvinder jublede, som var det dem, der havde spillet sig videre.

Det var det dog meget langt fra. Tyskerne kværnede bare videre, og Felicitas Rauch øgede til 6-1, inden anfører Harder med sit fjerde mål gjorde det til 7-1.

Så stoppede den tyske dominans - men en uheldig Leanne Ross sørgede med to selvmål for en ganske farverig afslutning på kampen.

Først forsøgte den skotske anfører at heade en bold til hjørnespark, men fik passeret sin egen keeper. Og i fem minutters overtid brugte hun igen hovedet og fik rettet en bold ind i eget net.

En skift aften for Glasgow, men en god for Pernille Harder og co.

Hun og Wolfsburg skal i semifinalen møde Barcelona. der i sin kvartfinale slog Atlético Madrid 1-0. Den kamp bliver spillet på tirsdag.

