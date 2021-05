Harder undertippet

Tredje gang er lykkens gang.

Det håber den danske landsholdsangriber Pernille Harder i hvert fald, når det handler om Champions League-finaler.

Søndag spiller hun nemlig sin tredje finale i klubfodboldens ypperste turnering, når hun sammen med holdkammeraterne i Chelsea skal møde FC Barcelona på Gamla Ullevi i Gøteborg.

I 2018 og 2020 tabte hun med sin daværende klub Wolfsburg til de overlegne franske fodboldkvinder fra Olympique Lyon. Men efter at have vundet turneringen fem sæsoner i træk må Lyon i denne sæson resignere fra den europæiske fodboldtrone.

Ser man på oddsene hos bookmakerne er Harder og resten af de nykårede engelske fodboldmestre dog undertippede i kampen mod Barcelona.

Den opfattelse er Danmarks landstræner, Lars Søndergaard, enig i, selv om han håber på succes for sin landsholdsanfører.

- I mine øjne er Barcelona favorit til at vinde turneringen, og det har Barcelona været længe. Jeg har set dem spille nogle gange, og selv om de ikke har danske spillere, er de meget interessante at iagttage.

- De spiller lidt som Barcelona gjorde på herresiden for nogle år siden, da herreholdet var bedst. De har et meget højt teknisk niveau, og de flytter bolden hurtigt og klogt. Og otte af spillerne plejer jo at spille sammen på det spanske landshold, siger landstræneren.

Han mener, at Chelseas chance består i at få sat sine individualister i scene eller vise overlegenhed i hovedspillet.

- Chelsea spiller med høj intensitet, og de spiller meget direkte, gerne på omstillinger, og de er meget stærkere på standardsituationer.

- Barcelona har måske det bedste hold og spiller mest som et hold, men Chelsea har de bedste individualister. Ud over Pernille, har de også Francesca Kirby og Samantha Kerr, som kan gøre ondt på alle i verden, siger Lars Søndergaard.

Finalen begynder søndag klokken 21.