Hattrick-helten Håland - Se norske kommentatorer gå amok

Norske VGTVs livestudie brændte sammen, da unge Erling Braut Håland scorede hattrick for RB Salzburg i tirsdagens Champions League-kamp mod Genk. Se den sjove video her

19-årige Erling Braut Håland blev den helt store stjerne ved første spillerunde i denne sæsons Champions League gruppespil.



Her scorede han nemlig sit fjerde hattrick for RB Salzburg i indeværende sæson. Det tog ham 45 minutter, og var med til at sikre RB Salzburg en 6-2-sejr over belgiske Genk.

'Han er skide irriterende'

Håland har, siden han i 2017 begyndte at bombe kasser på stribe ind for norske Molde FK, været betragtet som et af de største talenter i norsk fodbold. Og det er kun gået en retning, siden han i januar skiftede Molde ud med Salzburg.

Derfor var forventningerne til Håland helt sikkert også høje i norske VGTVs Champions League-studie, da han i tirsdags skulle træde ind på den europæiske scene.

I TV-studiet sidder komiker og Liverpool-fan Rasmus Wold og taler om sit favorithold, da fodboldkommentator Bernt Hulsker nede på den ene skærm får øje på, at Erling Braut Hålands netop har fuldendt sit hattrick.

Se kommentatorerne gå fuldstændigt amok i begejstring i videoklippet herover.

