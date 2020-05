Havde corona under Champions League-brag

Atalanta-træner Gian Piero Gasperini var ramt af corona, da hans mandskab tilbage i marts slog Valencia 4-3 i Champions League.

Det fortæller succestræneren i et interview med Gazzetta dello Sport.

Bergamo var et pandemiens epicentre, og smitten menes at være blevet voldsomt spredt i forbindelse med det første opgør mellem Atalanta og Valencia på San Siro i Milano tilbage i februar.

En der formentlig havde corona til returkampen i Spanien, var Atalanta-boss Gian Piero Gasperini.

Han blev syg dagen før opgøret mod spanierne, og på selve kampdagen fik han det endnu værre.

- Ser du på billederne, så jeg ikke godt ud på bænken. Det var 10. marts. De to følgende nætter sov jeg ikke godt. Jeg havde ikke feber, men det føltes sådan.

- Hvert andet minut kørte en ambulance forbi, da der er et hospital tæt på træningsanlægget. Det lød som en krigszone. Om aftenen tænkte jeg, hvad der ville ske med mig, hvis jeg kom på det hospital. 'Jeg kan ikke nu, jeg har stadig så meget, der skal klares…', siger Gasperini i interviewet med den store italienske sportsavis.

Et af tegnene på, at man kan være smittet med covid-19, er nedsat smags- og lugtesans. I tilfældet Gasperini kom det til udslag, da et delikat festmåltid dagen efter 4-3-sejren over Valencia blev noget af en skuffelse:

- Holdet fik mad og 2008 Dom Perignon fra en Michelin-kok, der er Atalanta-fan. Jeg smagte og sagde: 'Det er vand'. Maden smagte som brød. Jeg havde fuldstændig mistet min smagssans.

Til den første kamp på San Siro i Milano var der masser af Atalanta-fans, og det er en af årsagerne til, at Bergamo senere blev så hårdt ramt af coronavirussen. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Gian Piero Gasperini boede på Atalanta træningsanlæg i tre uger, før han kunne vende tilbage til sit hjem i Torino.

Han blev på det tidspunkt ikke testet for corona, men for ti dage siden afslørede en blodprøve, at han havde haft sygdommen.

Bergamo er en af de byer, der har været hårdest ramt af corona, og nogle Atalanta-fans har protesteret mod genoptagelsen af Serie A 20. juni. De mener ikke, at det er rigtigt at genoptage sæsonen.

- Vi har stillet os det spørgsmål mange gange. Men Atalanta kan hjælpe Bergamo med at finde fodfæste igen samtidig med, at alles smerte og sorg respekteres.

- Det vil tage tid, før vi igen kan se glædelige scener på torvet eller i lufthavnen, men Bergamos befolkning er de brændende gløder under asken. De kommer langsomt frem igen, siger Gasperini.

Atalanta er kvalificeret til kvartfinalen i Champions League og ligger aktuelt på fjerdepladsen i Serie A.

Den italienske liga har fået grønt lys til at genoptage turneringen 20. juni.

