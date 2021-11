HB Køge fik store stryg

HB Køges fodboldkvinder led sit tredje nederlag i Champions League, men kan glæde sig over at have scoret

HB Køge er efter halvdelen af kampene stadig uden sejre i gruppespillet kvindernes Champions League.

Men det danske mesterhold kom alligevel på tavlen i onsdagens nederlag på 1-5 til Arsenal på hjemmebane. Køges mål var nemlig holdets første i gruppespillet.

Efter de tre nederlag ligger Køge i bunden af gruppe C, der ud over også tæller FC Barcelona og Hoffenheim. Førstnævnte, der er forsvarende Champions League-mester, vandt onsdag 4-0 over tyskerne.

Barcelona fører gruppen med maksimumpoint, mens Arsenal har seks på andenpladsen.

Englænderne havde onsdag Simone Boye Sørensen på banen i hele kampen, som Arsenal med det samme satte sig tungt på.

De engelske gæster kontrollerede spillet, men gik indledningsvis i stå, når de nærmede sig Køges felt. Det danske hold stod langt tilbage og var godt organiseret i defensiven.

Efter et kvarter fik Arsenal dog en livline til at score, da der blev dømt straffespark. Men en flot redning af Køge-målmand Kaylan Marckese gjorde, at stillingen forblev 0-0.

Arsenals overtag fortsatte. Ti minutter efter straffesparket måtte Marckese give fortabt, da Stephanie Catley med et flot frispark sendte bolden ind via undersiden af overliggeren.

Køge var kun på bolden en tredjedel af tiden i første halvleg, og de få forsøg på omstillinger, det danske hold fik, løb hurtigt ud i sandet. Derfor var 0-1 ved pausen et godkendt resultat for hjemmeholdet.

Cirka et kvarter inde i anden halvleg tog Nikita Parris revanche for det straffespark, hun brændte i første halvleg. Englænderen sparkede efter rodet spil i Køge-feltet bolden ind til 2-0.

Kort efter blev det også 3-0. Køge var på hælene og måtte se Caitlin Foord så godt som lukke kampen.

Men hjemmeholdet var ikke helt knækket. Ud af ingenting fik amerikanske Madalyn Pokorny reduceret for Køge kun cirka to minutter efter 3-0-målet.

Pokorny opsnappede bolden efter en brøler af Stephanie Catley, der i Arsenal-forsvaret fuldstændig kiksede et forsøg på at sparke til bolden.

Det udnyttede Pokorny altså, og med en kølig afslutning scorede hun Køges første mål i gruppespillet.

Køge kæmpede forgæves videre i jagten på et comeback, men med en håndfuld minutter tilbage slukkede Anna Patten håbet for det danske hold, da hun scorede til 4-1.

Det sidste søm blev banket i kisten af Jordan Nobbs blot et par minutter senere.