HB Køge-træner: Der er lang vej op til de bedste hold

HB Køges kvindefodboldhold tabte onsdag aften 1-5 til favoritterne fra Arsenal på Køges hjemmebane, Capelli Sport Stadion, i Champions League.

Det var det danske mesterholds tredje nederlag i lige så mange kampe i gruppespillet og endnu et klart et af slagsen.

Efter kampen erkendte cheftræner Søren Randa-Boldt da også, at de andre hold i gruppen er bedre.

- Vi har endnu engang set, at der er lang vej op til de bedste, siger Søren Randa-Boldt.

Manglende kondition, og at spillerne ikke er vant til det høje tempo, er nogle af grundene til, at de ikke kan følge med, forklarer cheftræneren.

- Jeg har konstateret, at i alle de tre kampe har modstanderne scoret et eller to mål i de sidste minutter - eller overtiden. Og det har noget med koncentrationen at gøre, og at vi ikke er i form til at spille mod de allerbedste, siger han.

Og der er ifølge Søren Randa-boldt desværre ikke en hurtig løsning på problemet.

- Det er ikke noget, man bare lige kan øve sig på. Så fra vinter af må vi træne hårdere, og vi må have nogle bedre modstandere gennem hele året, siger han.

Holdene i den danske række er meget jævnbyrdige, forklarer han. Derfor skal holdet kigge mod udlandet for at finde bedre modstandere til træningskampe.

- I stedet for at spille en træningskamp mod for eksempel B93 skal vi måske kigge mod Sverige og Norge for at finde modstandere, siger han.

Men én ting kan holdet ifølge Randa-Boldt gøre i de sidste tre kampe i Champions League-gruppespillet.

- Vi skal være meget mere modige. I første halvleg havde vi stort set ikke bolden, ud over når vi sparkede målspark. Når man spiller mod nogen, der er så gode, er det vigtigt at kunne hvile med bolden, siger han.

Inden kampen havde holdets angriber Kyra Carusa sagt, at hun håbede på at score. Det blev det ikke til, men holdet fik sit første Champions League-mål, der blev sat ind af midtbanespilleren Maddie Pokorny.

Og det kan Kyra Carusa sagtens glæde sig over.

- Jeg er aldrig skuffet, når vores hold scorer. Man vil gerne selv som målscorer, være den der putter den i nettet. Men det er vores første Champions League-mål, så der er intet andet end glæde, siger hun.