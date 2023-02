Helt åbent: Leipzig tog fusen på City

RB Leipzig fik et brugbart resultat med fra det første møde med Manchester City i Champions Leagues ottendedelsfinaler, men indsatsen var som nat og dag for tyskerne.

Efter en ringe første halvleg leverede holdet en flot anden halvleg, hvor det lykkedes at få udlignet til 1-1, som tyskerne tager med til England 14. marts til returkampen.

Det var ventet, at Manchester City ville have mest boldbesiddelse, men RB Leipzigs lyst til at have bolden var nærmest fornærmende fraværende i de første 45 minutter.

Træner Marco Rose havde sat holdet defensivt op, men når hans spillere en sjælden gang fik erobret bolden, gjorde de absolut intet fornuftigt med den.

Første halvleg var decideret ringe fra tyskernes side, og selv om bussen stod godt parkeret på egen halvdel, så City ikke kom frem til meget, lykkedes det englænderne at komme til pause med en føring.

Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix

Godt midtvejs i halvlegen smed Xaver Schlager bolden direkte i fødderne på en modstander på egen halvdel. Få berøringer senere lå den for fødderne af Riyad Mahrez i feltet, og han klappede resolut det fortjente føringsmål ind.

Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix

74-26 i boldbesiddelsesprocent i Citys favør fortalte alt om kampens første halvleg.

Leipzig kom dog ud til anden halvleg nærmest som forvandlet. Der blev spillet med langt mere mod, presset var højere og mere aggressivt, så Citys boldomgang blev stresset.

Det resulterede straks i et par gode tilbud til tyskerne. Fansene begyndte at fornemme, at der måske lå et mål og lurede. Det smittede af på stemningen på lægterne.

Belønningen kom 20 minutter før tid. City-keeper Ederson kom skævt ud til et hjørnespark, og det kroatiske stortalent Josko Gvardiol steg højt til vejrs. Herfra kunne han let pande udligningen i nettet.

De sidste 20 minutter bølgede spillet meget frem og tilbage. Yussuf Poulsen kom ind for Leipzig til de sidste små ti minutter, men hver danskeren eller andre bragte flere mål til kampen.