Helt uhørt: Måtte vente 67 minutter!

- Det var da røvkedeligt. Det er boldmassage. Spørg Haaland, om han synes, det er kedeligt.

Sådan sagde Stig Tøfting i Viaplays Champions League-studie efter Champions League-kampen mellem RB Leipzig og Manchester City, som endte 1-1.

På trods af et massivt spilovertag lykkedes det slet ikke for City-spillerne at få sat deres norske stjerneangriber op i løbet af kampen, og det var først efter 67. minutter, at Haaland rørte bolden i Leipzigs felt.

- Træneren skal da ud på sidelinjen, når han ser det to gange. Hvorfor spiller I ham ikke?

- De spiller, som om de ikke har en 9'er, tilføjede Elkjær.

Dårligste for City

Erling Haaland har banket mål ind på samlebånd for de lyseblå og står lige nu noteret for 32 fuldtræffere i alle turneringer, men onsdag aften var han altså mere eller mindre usynlig.

Med blot 22 boldberøringer i løbet af hele kampen og en enkelt afslutning, gav Manchester Evening News ham en karakter på fem, hvilket var lavest af alle City-spillerne.

Pep Guardiola måtte derfor forsvare sin norske stjerne efter kampen.

- Han er hundrede procent tilpasset i Manchester City. Vi skal bare finde ham noget oftere, forklarede den spanske træner, der heller ikke mente, at 1-1-resultatet var skuffende.

- Jeg var meget tilfreds med hele kampen og ikke kun i første halvleg.

- Nogle forventer, at vi skal komme her og vinde 5-0. Det er bare ikke virkeligheden. Det er vanskeligt.

Riyad Mahrez bragte City foran efter 27. minutters spil, inden Josko Gvardiol bragte regnskab i tingene efter 70. minutter.

