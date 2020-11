HELT upassende spørgsmål - men der er en forklaring

De startede mærkeligt, men det sluttede helt skørt, da Erling Håland blev interviewet efter Dortmunds 3-0-sejr i Belgien.

Her er et udpluk af spørgsmål, som den unge norske komet fik, efter han havde scoret to gange mod Club Brugge.

- Kommer du til at sove ensomt i nat?

- Du har ikke en kæreste derhjemme, så du får ikke noget hattrick?

Studieværten hos amerikanske CBS Kate Abdo siger da også efterfølgende i studiet, at det er et af de mest mærkværdige interviews, hun har set.

Foto: Bruno Fahy/Ritzau Scanpix

Forklaringen skal findes ved at se på den norske superangribers tidligere interviews, efter han har scoret hattrick. Her omtaler han nemlig, at han tager matchboldene med hjem i seng efterfølgende og i spøg kalder dem for 'sine kærester'.

I november sidste år forklarede han til Dagbladet, at han sov med fem 'kærester'. Den joke var alle vist ikke med på onsdag aften ...

20-årige Håland har tidligere fået kritik for at give korte svar, der af nogle blev opfattet som en arrogant attitude. Lige her fik han ikke så meget at arbejde med, hvis man skal blive i fodboldtermerne.

Indtil nu har han også ladet spillet tale fint for sig selv med fire Champions League-mål i tre kampe. Det har givet tyskerne seks point, hvilket er nok til at toppe gruppen foran Lazio og netop Club Brugge.

I alt er han på ti mål i 11 kampe denne sæson.

Forklaringen på nedturen: De forstår ikke hinanden

Tv-værter håner stjernens talefejl

Ny gigantisk svinestreg

Den dyre fyring: Millionregn over Ståle