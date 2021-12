Helt usædvanlig situation

En stor overraskelse har ramt Champions League allerede i gruppespillet.

Seneste sæsons finalist og engelsk mester, Chelsea, er ude. London-klubben, der havde Pernille Harder med fra start, var torsdag aften på besøg hos danskerens tidligere klub Wolfsburg.

Det gik frygteligt galt. Chelsea faldt helt sammen og tabte 4-0. Samtidig vandt Juventus med samme cifre over schweiziske Servette, der blev gruppens suveræne bundprop.

Chelsea førte inden sidste runde gruppen.

Ganske usædvanligt ender Wolfsburg, Juventus og Chelsea alle tre på 11 point efter gruppespillets seks kampe.

Med en dårligere målscore er Chelsea ude af den prestigefyldte turnering.

- For et par dage siden fik et par spillere covid. Vi ved, at det ikke kan undgås, at når vi lander fredag, vil der være positive tilfælde (når spillerne skal testes igen, red.). Det fyldte meget i vores hoveder. Vi er mennesker, sagde Chelsea-manager Emma Hayes efter kampen ifølge The Standard.

De to smittede var målmand Ann-Katrin Berger og midtbanespiller Drew Spence.

Emma Hayes' mandskab er ramt af corona. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Det var ikke eneste problem, forklarede Hayes.

- Der var stress, bekymring og angst for at skulle præstere i en kamp og tænke: 'jeg vil bare hjem'. Jeg kommer ikke med undskyldninger for spillerne, men de sidste tre dage har bekymringen for, om vi skulle spille denne kamp, fyldt alt.

